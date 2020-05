Počet členov mierových misií už štvrtý rok za sebou klesá

Štokholm 27. mája (TASR) - Počet členov nasadených v mnohostranných mierových operáciách na celom svete vlani poklesol už po štvrtý rok za sebou. Oznámil to v stredu medzinárodný výskumný ústav Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), z ktorého správy citovala tlačová agentúra DPA.



Ku koncu minulého roka bolo nasadených takmer 138.000 vojakov, policajtov a civilistov, čo je oproti roku 2018 pokles o 4,8 percenta.



Vlani sa vo svete uskutočnilo 61 mnohostranných mierových operácii, čo je o jednu viac než v roku 2018, pričom 22 z nich zastrešovala Organizácia Spojených národov (OSN), 33 zastrešovali regionálne organizácie a aliancie, a šesť misií sa uskutočnilo na základe dohôd medzi jednotlivými krajinami.



Viac než dve tretiny celého personálu boli nasadené v subsaharskej Afrike, a to napriek poklesu o takmer šesť percent v porovnaní s predchádzajúcim rokom.



Najtragickejšou bola mierová operácia MINUSMA v západoafrickom Mali, ktorá si vlani vyžiadala 22 z celkovo 23 úmrtí členov mierových zborov. Táto štatistika sa netýka nehôd a chorôb.



Najväčšou minuloročnou mierovou misiou bola AMISOM v Somálsku, ktorú organizuje Africká únia (AÚ) a na ktorej sa zúčastnilo vyše 20.000 členov.



Medzi trojicu najväčších operácií v roku 2019 sa zaraďuje aj UNMISS v Južnom Sudáne - pod záštitou OSN a Resolute Support Mission (RSM) v Afganistane - pod vedením Severoatlantickej aliancie (NATO).



Vlani sa začali aj tri nové mnohostranné misie vrátane EUBAM v Líbyi, ktorú zastrešuje Európska únia (EÚ). Ďalšie dve mierové misie boli spustené v Jemene a na Haiti.



V roku 2019 sa ukončili mierové operácie Temporary International Presence in Hebron (TIPH) v Predjordánsku a misia OSN na Haiti známa pod skratkou MINUJUSTH.



Vlaňajšok priniesol aj mierne zvýšenie zastúpenia žien, ktoré boli nasadené v mierových misiách ako vojačky alebo policajtky. Podľa SIPRI tvorili ženy v roku 2019 približne päť percent vojenského personálu a 15 percent policajných síl.