Štúdia: Počet cukrovkárov sa do roku 2050 viac než zdvojnásobí

Londýn 26. júna (TASR) - Počet ľudí trpiacich cukrovkou sa do roku 2050 celosvetovo než ako zdvojnásobí - na 1,3 miliardy. Tento trend bude poháňaný štrukturálnym rasizmom a rastúcou nerovnosťou medzi jednotlivými krajinami. Vyplýva to z novej štúdie zverejnenej minulý týždeň v časopise The Lancet, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Počet ľudí trpiacich cukrovkou vzrastie v každej krajine sveta, vyplýva z komplexnej analýzy údajov zozbieraných z celého sveta.



Odhaduje, sa že v súčasnosti trpí cukrovkou na celom svete približne 529 miliónov ľudí, pričom 95 percent z nich má cukrovku 2. typu. Za menej ako tridsať rokov ich počet však dosiahne 1,3 miliardy, vyplýva zo štúdie.



Cukrovka pritom patrí do prvej desiatky najčastejších príčin úmrtia a zdravotného postihnutia. Vyše polovicu úmrtí a invalidity spôsobených cukrovkou pritom zapríčiňuje vysoký index telesnej hmotnosti. Ostatné faktory zahŕňajú stravovanie, cvičenie, fajčenie a požívanie alkoholu.



Liane Ongová z amerického Inštitútu pre meranie a vyhodnocovanie zdravia (IHME) a vedúca autorka jednej zo štúdií uviedla, že jedným z dôvodom je zmena stravovania ľudí. "Za 30 rokov rôzne krajiny naozaj prešli z tradičnejších stravovacích návykov - možno od jedenia väčšieho počtu ovocia a zeleniny a zdravších rastlín - k vysoko spracovaným potravinám," uviedla Ongová.



Autori štúdie tiež odhadujú, že do roku 2045 budú tri štvrtiny diabetikov žiť v krajinách s nízkym alebo stredným príjmom.



Aj v bohatých krajinách, ako sú Spojené štáty, sa však cukrovka vyskytuje takmer 1,5 krát častejšie u príslušníkov menšín -napríklad u Afroameričanov, Hispáncov, Aziatov či pôvodných obyvateľov, vyplýva z druhej štúdie zverejnenej v časopise The Lancet.



"Rasistické politiky, ako je rezidenčná segregácia, ovplyvňujú, kde ľudia žijú a ich prístup k dostatočnému množstvu zdravého jedla a zdravotnej starostlivosti," uviedol spoluautor štúdie Leonard Egede zo zdravotníckej univerzity vo Wisconsine.



Podľa Ongovej výzvu predstavuje predovšetkým to, že "nevidíme jeden spôsobov intervencie, ktorým by sme to vedeli napraviť". Boj s diabetom si tak podľa nej bude vyžadovať dlhodobé plánovanie, investície a pozornosť od krajín z celého sveta.



"Diabetes bude určujúcou chorobou tohto storočia," uviedol Lancet v komentári. Svet podľa neho nedokázal porozumieť sociálnej podstate cukrovky a podcenil riziká, ktoré predstavuje.