Počet denných úmrtí na koronavírus stúpol v USA o 1450

Washington 4. mája (TASR) - Počet úmrtí na nový druh koronavírusu v Spojených štátoch stúpol za posledných 24 hodín o 1450. Celkový počet mŕtvych je v USA vyše 67.600. V nedeľu to oznámila americká Univerzita Johnsa Hopkinsa, ktorú citovala tlačová agentúra AFP.



Prestížna súkromná univerzita so sídlom v meste Baltimore zaznamenala v nedeľu do 20.30 h miestneho času (v pondelok do 02.30 h SELČ) vyše 1,15 milióna prípadov nákazy novým koronavírusom a počet úmrtí presne 67.674.



USA majú v tejto pandémii zďaleka najvyšší počet úmrtí zo všetkých krajín sveta.