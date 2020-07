Počet falošných peňazí v Česku klesol aj vďaka koronakríze

Praha 19. júla (TASR) - Na území Česka bolo v 1. polroku zadržaných zhruba 570 falzifikátov bankoviek a mincí. V medziročnom porovnaní to znamená pokles takmer o štvrtinu. Falšovanie sa znížilo ako pri korunách, tak aj pri dolároch a eurách. Vyplýva to zo štatistiky Českej národnej banky (ČNB).



Podľa údajov ČNB zadržali za šesť mesiacov tohto roka v Česku celkovo 573 sfalšovaných a pozmenených bankoviek a mincí. V porovnaní s 1. polrokom minulého roka to znamená o 23 % menej. Uviedol to denník Právo, na ktorý sa odvolal server novinky.cz.



Ako pre Právo povedala hovorkyňa ČNB Petra Vodstrčilová, jednou z príčin môže byť aj stále obmedzený cestovný ruch a prechodne nižšia nákupná aktivita českých obyvateľov v období platnosti opatrení proti šíreniu nového koronavírusu.



Ekonóm Czech Fund Lukáš Kovanda však uviedol, že falošných bankoviek a mincí ubúda dlhodobo. "Dôvodom je jednoducho to, že sa falšovanie opláca stále menej. Čiastočne preto, že štát vydáva stále kvalitnejšie bankovky s lepšími ochrannými prvkami, ale najmä preto, že legislatívne obmedzuje hotovostné transakcie, napríklad stanovovaním limitu pre ne," povedal Kovanda.



"V 1. polroku tohto roka tento trend ešte podporila koronavírusová kríza," dodal analytik. V dôsledku vypnutia podstatnej časti ekonomiky ľudia menej míňali a ľudia aj obchodníci dávali prednosť radšej plateniu kartou. Takže nebolo ani toľko príležitostí falošné bankovky a mince odhaliť.