Počet hospitalizácii pre nový koronavírus v Británii klesá

Londýn 2. mája (TASR) - Počet úmrtí na nový koronavírus v Británii sa za posledných 24 hodín zvýšil o 621 - na celkových 28.131, oznámila v sobotu britská vláda.



Súčasne informovala, že pozitívny výsledok testu na chorobu COVID-19 malo v krajine doteraz 182.260 ľudí, a to vrátane 4806 nových prípadov, ktoré pribudli do bilancie od piatku.



Vláda tiež konštatovala, že klesol počet ľudí, ktorých zdravotný stav si v dôsledku nákazy novým koronavírusom vyžaduje hospitalizáciu. S touto diagnózou sa v britských nemocniciach teraz lieči 14.695 osôb.



Britský minister pre bývanie a miestnu samosprávu Robert Jenrick podľa spravodajského portálu Sky News v sobotu na brífingu v Londýne potvrdil, že v piatok bolo v krajine na koronavírus testovaných vyše 100.000 ľudí. Celkovo sa testom na COVID-19 v Británii podrobilo 1,129 milióna osôb.



Odborníci citovaní Sky News uviedli, že ak by klesajúci trend v počte hospitalizovaných pretrvával, reštriktívne opatrenia v Británii by sa mohli uvoľniť skôr, ako predpokladajú vládni poradcovia.



Počtom 28.131 úmrtí sa Británia priblížila k bilancii Talianska, ktoré k 1. máju registrovalo 28.236 obetí pandémie, poznamenala agentúra Reuters.