Bakondi: Počet ilegálnych migrantov v Maďarsku prekročil 86.000

Budapešť 9. augusta (TASR) - Počet zadržaných ilegálnych migrantov v Maďarsku tento rok už prekročil 86.000, pričom počet migrantov zadržaných za jeden deň postupne stúpol na terajších zhruba 400. Podľa agentúry MTI to v stredu uviedol poradca maďarského premiéra pre vnútornú bezpečnosť György Bakondi, ktorý varoval pred kolapsom schengenského systému, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



"Ak nedokážeme ochrániť hranice pred nelegálnymi prisťahovalcami, bude ohrozená nielen bezpečnosť občanov Maďarska, ale skolabuje aj schengenský systém," povedal poradca v rozhovore pre verejnoprávnu televíziu M1. Ako zdôraznil, na európsku hranicu priebežne útočia migranti, pričom neexistujú informácie o tom, že by počet prichádzajúcich nelegálnych migrantov klesal.



K situácii v Nigeri Bakondi podotkol, že v súčasnosti je v tamojšej oblasti šesť miliónov utečencov a ak by sa v regióne rozvinul vojnový konflikt, títo ľudia by utiekli do Európy. "Príchod miliónov migrantov by mohol spôsobiť nezvládnuteľnú vážnu bezpečnostnú situáciu," podčiarkol a dodal, že preto je prvoradým záujmom členských štátov Európskej únie nájsť diplomatické riešenie, ktoré zabráni miliónom ľudí utiecť a smerovať do Európy.





(spravodajca TASR Ladislav Vallach)