Počet ilegálnych prechodov cez Lamanšský prieliv do Británie stúpol

Paríž 20. júna (TASR) - Počet utečencov prichádzajúcich do Británie z Francúzska cez Lamanšský prieliv narástol v prvej polovici tohto roka o 68 percent. V pondelok o tom informovalo francúzske ministerstvo vnútra. TASR správu prevzala od agentúry AFP.



Podľa údajov francúzskeho ministerstva sa od 1. januára do 13. júna pokúsilo dostať cez Lamanšský prieliv do Spojeného kráľovstva viac ako 20.000 osôb.



Ministerstvo vnútra zdôraznilo, že francúzskym bezpečnostným zložkám sa podarilo viac ako 61 percentám z týchto nelegálnych prechodov zabrániť, čo je o 4,2 percenta viac ako minulý rok.



Podľa AFP už vlaňajšie celoročné počty príchodov utečencov cez Lamanšský prieplav prekonali dovtedajšie rekordy. Očakáva sa, že tohtoročný trend sa pri priaznivejšom letnom počasí ešte posilní.



V roku 2021 sa z Francúzska do Anglicka pokúsilo na malých člnoch preplávať 52.000 osôb, pričom 28.000 z nich sa to aj podarilo.



Británia opakovane obviňuje francúzske orgány z toho, že nekonajú dostatočne, aby nelegálnym prechodom zabránili. Paríž tieto obvinenia odmietol. Tento spor ešte viac naštrbil pobrexitové vzťahy medzi oboma krajinami.



V rámci svojej plánovanej kontroverznej utečeneckej politiky chce Británia deportovať nelegálnych migrantov do Rwandy. Obe krajiny v apríli podpísali dohodu o prijímaní neúspešných žiadateľov o azyl v Británii. Prvý deportačný let sa mal uskutočniť v utorok, no Británia ho zrušila po intervencii zo strany Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP), ktorý tesne pred odletom rozhodol, že prinajmenšom jeden z migrantov nemôže byť momentálne z Británie deportovaný.



Britská vláda však oznámila, že naďalej plánuje letecký transport neúspešných žiadateľov o azyl do Rwandy a voči rozhodnutiu ESĽP podnikne právne kroky.