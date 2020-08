Počet infikovaných v Rusku narástol za posledných 24 hodín o vyše 4900

Moskva 22. augusta (TASR) - Počet ľudí infikovaných koronavírusom v Rusku sa za posledný deň zvýšil o 4921, čím celkové množstvo prípadov tejto nákazy dosiahlo 951.897. Novinárov o tom v sobotu podľa agentúry TASS informovalo protikoronavírusové krízové centrum.



Denná miera rastu počtu nakazených aktuálne nepresahuje 0,5 percenta.



Najväčší počet nových prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2 vykazuje Moskva, a to 687 infikovaných v priebehu 24 hodín; nasleduje Petrohrad so 183, Moskovská oblasť 161, Rostovská oblasť 129 a Stavropoľská oblasť 128.



Aktívnych prípadov - teda pacientov, ktorí sa momentálne podrobujú liečbe na ťažkosti spojené s chorobou COVID-19, vyvolávanou uvedeným vírusom - je v súčasnosti na území celej Ruskej federácie 168.110, o niečo vyše 1300 menej než predošlý deň.



Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) tento týždeň informovala, že začala s Ruskom priame rozhovory o podrobnostiach vakcíny, ktorú pred niekoľkými dňami Kremeľ zaregistroval ako prvú očkovaciu látku proti koronavírusu na svete.



Vakcína, predbežne schválená ruskými zdravotníckymi úradmi, ešte neprešla testovaním, ktoré WHO vyžaduje pred udelením licencie akejkoľvek očkovacej látke.