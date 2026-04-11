Počet insolventných firiem sa v Nemecku je najvyšší za 20 rokov
Autor TASR
Berlín 11. apríla (TASR) - Počet insolventných firiem v Nemecku dosiahol v prvom štvrťroku najvyššiu úroveň za viac ako 20 rokov, pričom v období od januára do marca vyhlásilo bankrot 4573 podnikov. Insolvencií bolo naposledy viac v treťom štvrťroku 2005 s počtom 4771 prípadov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA, ktorá sa vo štvrtok (9. 4.) odvolala na údaje nemeckého Inštitútu pre hospodársky výskum (IWH).
Čísla za prvý štvrťrok prekonali úrovne zaznamenané počas finančnej krízy v roku 2009, uviedol IWH. V marci miera insolvencií v porovnaní s priemerom za tento mesiac v rokoch 2016 až 2019, teda pred pandémiou ochorenia Covid-19, vzrástla o 71 %. Podľa IWH dosiahli minulý mesiac bankroty v stavebníctve a maloobchode najvyššiu úroveň, aká bola kedy zaznamenaná. Napriek nedávnemu nárastu bolo v marci postihnutých menej zamestnancov v porovnaní s februárom a rovnakým mesiacom minulého roka, keďže platobnú neschopnosť na začiatku roka vyhlasovali najmä menšie firmy.
Úroveň insolvencií pravdepodobne zostane vysoká aj v druhom štvrťroku, pričom kľúčové ukazovatele nedávajú veľa dôvodov na optimizmus, uviedol Steffen Müller, vedúci oddelenia výskumu bankrotov v IWH. „Je možné, že sa veľmi vysoké čísla zaznamenané v marci môžu zopakovať,“ dodal. Podľa IWH dosiahli insolvencie v celom roku 2025 najvyššiu úroveň od roku 2005.
