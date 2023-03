Počet jadrových hlavíc vlani stúpol, za nárastom stoja Rusko aj Čína

Oslo 29. marca (TASR) — Počet jadrových hlavíc vo svete, ktoré sú pripravené na použitie, v roku 2022 stúpol, a to najmä v dôsledku aktivít Ruska a Číny. Uvádza sa to v novej správe výskumného programu Nuclear Weapons Ban Monitor, ktorú v stredu zverejnila nórska nezisková organizácia Norwegian People's Aid (NPA). TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Deväť oficiálnych či neoficiálnych jadrových veľmocí začiatkom roku 2023 vlastnilo 9576 jadrových hlavíc pripravených na použitie, pričom predošlý rok ich bolo 9440. Tieto zbrane majú podľa správy dovedna "ničivú silu" porovnateľnú s tým, ak by na japonskú Hirošimu počas druhej svetovej vojny spadlo 135.000 bômb.



Za nárast počtu jadrových hlavíc o 136 kusov sú zodpovedné Rusko, Čína, India, Severná Kórea a Pakistan. Rusko má pritom ich najväčší arzenál na svete (5889 kusov).



"Tento nárast je znepokojujúci, a pokračuje v trende, ktorý sa začal v roku 2017," povedala Grethe Lauglová Östernová z platformy Nuclear Weapons Ban Monitor.



V správe sa tiež píše, že celkové zásoby jadrových zbraní - zahŕňajúce aj tie, ktoré už boli vyradené - naopak klesajú. V medziročnom porovnaní sa počet jadrových zbraní znížil z 12.705 na 12.512. Dôvodom je, že Rusko a Spojené štáty vyradili staré jadrové hlavice.



Lauglová Östernová však varovala, že ak sa nezastaví trend zvyšovania počtu nových jadrových hlavíc, "čoskoro sa po prvý raz od od studenej vojny znova zvýši aj celkový počet jadrových zbraní na svete".



Medzi osem oficiálnych jadrových veľmocí patria USA, Rusko, Británia, Francúzsko, Čína, India, Pakistan a Severná Kórea a podľa neoficiálnych informácií vlastní jadrové zbrane aj Izrael.



AFP píše, že k zverejneniu týchto údajov došlo v čase, keď Moskva v spojitosti s inváziou na Ukrajine a vojenskou podporou Kyjeva zo strany Západu opakovane hrozí nasadením jadrových zbraní. Šéf Kremľa Vladimir Putin v sobotu oznámil, že s Minskom sa dohodol na rozmiestnení ruských jadrových zbraní na území Bieloruska.