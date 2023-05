Počet Kazachov, podľa ktorých Rusko možno napadne ich vlasť, sa zvýšil

Astana 17. mája (TASR) - Počet Kazachov, ktorí si myslia, že susedné Rusko možno napadne ich vlasť, sa za posledných šesť mesiacov zdvojnásobil. Vyplýva to z kazašského prieskumu verejnej mienky, ktorého výsledky boli zverejnené v stredu a citovala ich tlačová agentúra Reuters či portál britského denníka The Guardian.



Postsovietska stredoázijská krajina s 20 miliónmi obyvateľov má s Moskvou blízke historické, ekonomické a bezpečnostné vzťahy. V ukrajinskom konflikte si však zachováva neutralitu a odmieta uznať ruskú anexiu častí ukrajinského územia.



Podľa prieskumu takmer 60 percent opýtaných má k tejto vojne neutrálny postoj; 12,8 percenta podporuje Rusko a 21,1 percenta Ukrajinu. Podobné údaje priniesol aj prieskum z vlaňajšieho decembra.



Avšak počet ľudí, ktorí si myslia, že Rusko možno vpadne do Kazachstanu, stúpol na 15 percent oproti 8,3 percenta v predchádzajúcom prieskume.



Takmer tretina opýtaných uviedla, že ich vnímanie Ruska vojna zhoršila, vyše polovica odpovedala, že sa nezmenilo, a iba u 4,7 percenta respondentov sa vnímanie Ruska zlepšilo.



Prieskum medzi 1100 respondentmi urobili kazašské mimovládne organizácie MediaNet a PaperLab od 3. do 12. mája.