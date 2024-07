Počet kyberútokov v Česku sa zvýšil o 80%, podľa úradu je za tým Rusko

Praha 18. júla (TASR) - Počet kybernetických incidentov sa v roku 2023 v Česku zvýšil o takmer 80 percent, závažných útokov však bolo medziročne menej. Vo výročnej správe to uviedol český Národný úrad pre kybernetickú a informačnú bezpečnosť (NÚKIB). Za celkovým nárastom sú podľa neho najmä opakované DDoS útoky ruskojazyčných hacktivistických skupín, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Počet útokov, ktoré evidoval NÚKIB, sa vlani v porovnaní s predchádzajúcim rokom zvýšil zo 146 na 262. Česká polícia okrem toho evidovala viac než 19.000 trestných činov v oblasti kybernetickej kriminality, čo je medziročne o šesť percent viac. Napriek výraznému nárastu počtu incidentov sa však počet významných a veľmi významných kyberútokov medziročne znížil.



Najčastejšími typmi boli rôzne druhy phishingu ako sú spearphishing, vishing či teraz častejšie quishing a podvodné CEO e-maily. Okrem toho to boli aj DDoS útoky, a to primárne proti verejnému a finančnému sektoru. Mnoho evidovaných incidentov súviselo podľa NÚKIB s ruskou agresiou na Ukrajine, v niekoľkých prípadoch aj s izraelsko-palestínskym konfliktom. Došlo tiež k útokom proti českým strategickým inštitúciám či firmám, podľa výročnej správy bola ich cieľom pravdepodobne špionáž.



"Najčastejším pôvodcom týchto útokov bola ruskojazyčná skupina, ktorej kampane proti českým cieľom prebiehali v nadväznosti na dianie či výroky spojené s konfliktom na Ukrajine aj na ďalšie významné udalosti. Česká republika zároveň patrila medzi štáty Európy týmto aktérom najzasiahnutejšie," uviedol NÚKIB.



Nasledujúce dva roky podľa úradu možno očakávať najmä kybernetické útoky prostredníctvom dodávateľského reťazca či geopoliticky motivované kyberútoky. Na kybernetickú bezpečnosť bude mať väčší vplyv umelá inteligencia.