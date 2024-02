Počet lesných požiarov v Amazónii prekonal doterajší februárový rekord

Rio de Janeiro 28. februára (TASR) - Počet lesných požiarov v brazílskej Amazónii dosiahol vo februári nový rekord. Vyplýva to z oficiálnych údajov, podľa ktorých družicové snímky zmonitorovali 2940 požiarov. Ide o najvyšší počet požiarov za mesiac február od začiatku meraní v roku 1999. S odvolaním sa na brazílsky Národný ústav pre výskum vesmíru (INPE) o tom informovala agentúra AFP.



Podľa údajov je to o 67 percent viac ako predchádzajúci rekord z februára 2007, kedy bolo zaznamenaných 1761 lesných požiarov, a štyrikrát viac ako v minuloročnom februári .



"Klimatický faktor určite hrá v tejto anomálii zásadnú úlohu," povedala pre AFP Ane Alencar, riaditeľka výskumného inštitútu IPAM Amazonia.



Najviac zasiahnutá bola severná časť dažďového pralesa, najmä štát Roraima, kde žije domorodý kmeň Janomamov.



Amazonský prales v Brazílii od júna do novembra minulého roka zasiahlo sucho, ktoré spôsobilo obrovské požiare, znížilo alebo zničilo veľké zásoby vody a postihlo milióny ľudí.



Takýto environmentálny "stres" podľa Alencarovej vytvára podmienky, aby sa z každého požiaru stal rozsiahly požiar. Dodala, že niektoré požiare mohli byť výsledkom odlesňovania pre poľnohospodárstvo.