Počet lesných požiarov v brazílskej Amazónii v júli vzrástol

Rio de Janeiro 1. augusta (TASR) - Počet lesných požiarov v brazílskej Amazónii vzrástol minulý mesiac o 28 percent v porovnaní s júlom 2019. Vyplýva to zo satelitných údajov zverejnených v sobotu. Podľa agentúry AFP to vyvolalo obavy, že najväčší dažďový prales na svete spustošia tento rok opäť požiare.



Brazílsky Národný inštitút pre výskum vesmíru (INPE) identifikoval v júli 2020 v Amazónii 6803 požiarov, pričom vlani v júli ich zaznamenal 5318.



Len 30. júla 2020 satelity zistili v Amazónii 1007 požiarov, uviedol INPE.



Bol to najhorší júlový deň od roku 2005, pokiaľ ide o požiare, uviedla environmentálna organizácia Greenpeace.



AFP ešte v polovici júla informovala, že odlesňovanie brazílskeho amazonského pralesa sa v prvej polovici roka 2020 zvýšilo o rekordných 25 percent v porovnaní s tým istým obdobím v minulom roku. Vyklčovaných bolo celkovo až 3064 štvorcových kilometrov lesa. Ide súčasne o najhoršiu bilanciu od roku 2015, keď sa s touto evidenciou začalo, uviedol INPE.



Len v júni, keď sa začína obdobie sucha a požiarov, bolo odlesňovaním zničených rekordných 1034 štvorcových kilometrov dažďového pralesa.



Niekoľko krajín a environmentálnych organizácii kritizovalo Brazíliu z dôvodu rozsiahleho odlesňovania a požiarov, ktoré počas suchého obdobia pustošia najväčší dažďový prales na svete.



Odlesňovanie regiónu sa zintenzívnilo, odkedy sa prezident Jair Bolsonaro minulý rok ujal moci. Environmentálni aktivisti tvrdia, že Bolsonaro svojou politikou a rétorikou tieto nelegálne aktivity ešte viac podporuje - aj tým, že v chránených oblastiach požaduje legalizáciu poľnohospodárskych aktivít či ťažobných činností.