< sekcia Zahraničie
Počet leteckých incidentov v Rusku sa v roku 2025 štvornásobne zvýšil
Ruské letecké spoločnosti nahlásili od januára do konca novembra 2025 viac ako 800 porúch, ktoré viedli ku zrušeniu letov alebo núdzovým pristátiam.
Autor TASR
Moskva 4. decembra (TASR) - Rusko zaznamenalo v štvrtom roku po rozpútaní vojny na Ukrajine prudký nárast leteckých incidentov, pretože pre západné sankcie má obmedzený prístup k náhradným dielom pre lietadlá zahraničnej výroby. TASR o tom píše podľa portálu The Moscow Times.
Ruské letecké spoločnosti nahlásili od januára do konca novembra 2025 viac ako 800 porúch, ktoré viedli ku zrušeniu letov alebo núdzovým pristátiam. To je zhruba štvornásobok oproti rovnakému obdobiu v roku 2024, keď ich bolo vyše 200. Na základe údajov z monitorovacieho kanála Aviaincident to spočítal investigatívny článok exilových novín Novaja Gazeta Europe.
Západné sankcie uvalené po ruskej invázii na Ukrajinu vo februári 2022 zakázali ruským leteckým spoločnostiam vstup do vzdušného priestoru EÚ a USA, zablokovali im prístup k originálnym náhradným dielom a oficiálnemu servisu pre lietadlá Boeing a Airbus.
Minister letectva Dmitrij Jadrov v októbri varoval, že Rusko by mohlo prísť v priebehu nasledujúcich piatich rokov o 339 lietadiel vrátane 109 lietadiel zahraničnej výroby. Povedal, že sa očakáva aj vyradenie 200 vrtuľníkov prevažne domácej výroby.
Podľa úradu civilného letectva Rosaviacia ruské komerčné letecké spoločnosti prevádzkujú flotilu 1135 lietadiel, z nich 1088 je spôsobilých na let. Ruská vláda pre rastúci počet porušení bezpečnosti v leteckej doprave nariadila regulačnému orgánu Rostransnadzor bezpečnostné kontroly v 51 regionálnych leteckých spoločnostiach.
Letecké spoločnosti sa často uchyľujú k tzv. kanibalizácii - odstavené stroje rozoberú a používajú ako zdroj náhradných dielov. Tie však nemajú certifikáciu, originálne servisné záznamy ani záruku výrobcu a z dlhodobého hľadiska to ohrozuje bezpečnosť letov.
Najhoršie letecké nešťastie v tomto roku sa odohralo koncom júla, keď sa lietadlo An-24 spoločnosti Angara Airlines na trase Chabarovsk – Blagoveščensk – Tynda zrútilo 15 kilometrov pred cieľovou destináciou a zahynulo všetkých 48 ľudí na palube. Lietadlo z roku 1976 sa blížilo ku koncu svojej životnosti.
Ruské letecké spoločnosti nahlásili od januára do konca novembra 2025 viac ako 800 porúch, ktoré viedli ku zrušeniu letov alebo núdzovým pristátiam. To je zhruba štvornásobok oproti rovnakému obdobiu v roku 2024, keď ich bolo vyše 200. Na základe údajov z monitorovacieho kanála Aviaincident to spočítal investigatívny článok exilových novín Novaja Gazeta Europe.
Západné sankcie uvalené po ruskej invázii na Ukrajinu vo februári 2022 zakázali ruským leteckým spoločnostiam vstup do vzdušného priestoru EÚ a USA, zablokovali im prístup k originálnym náhradným dielom a oficiálnemu servisu pre lietadlá Boeing a Airbus.
Minister letectva Dmitrij Jadrov v októbri varoval, že Rusko by mohlo prísť v priebehu nasledujúcich piatich rokov o 339 lietadiel vrátane 109 lietadiel zahraničnej výroby. Povedal, že sa očakáva aj vyradenie 200 vrtuľníkov prevažne domácej výroby.
Podľa úradu civilného letectva Rosaviacia ruské komerčné letecké spoločnosti prevádzkujú flotilu 1135 lietadiel, z nich 1088 je spôsobilých na let. Ruská vláda pre rastúci počet porušení bezpečnosti v leteckej doprave nariadila regulačnému orgánu Rostransnadzor bezpečnostné kontroly v 51 regionálnych leteckých spoločnostiach.
Letecké spoločnosti sa často uchyľujú k tzv. kanibalizácii - odstavené stroje rozoberú a používajú ako zdroj náhradných dielov. Tie však nemajú certifikáciu, originálne servisné záznamy ani záruku výrobcu a z dlhodobého hľadiska to ohrozuje bezpečnosť letov.
Najhoršie letecké nešťastie v tomto roku sa odohralo koncom júla, keď sa lietadlo An-24 spoločnosti Angara Airlines na trase Chabarovsk – Blagoveščensk – Tynda zrútilo 15 kilometrov pred cieľovou destináciou a zahynulo všetkých 48 ľudí na palube. Lietadlo z roku 1976 sa blížilo ku koncu svojej životnosti.