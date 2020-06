Počet ľudí infikovaných koronavírusom presiahol na svete 10 miliónov

Peking 28. júna (TASR) - Desať miliónov presiahol v nedeľu počet ľudí infikovaných novým druhom koronavírusu. Na ochorenie COVID-19, ktoré je spôsobované uvedeným vírusom SARS-CoV-2, zomrelo už takmer pol milióna ľudí, píše na základe vlastného prieskumu agentúra Reuters.



Tieto údaje sú zhruba dvojnásobné oproti počtu každoročne zaznamenávaných závažných chrípkových ochorení, uvádza Svetová zdravotnícka organizácia (WHO).



Niektoré krajiny zaznamenávajú opätovný nárast nových prípadov nákazy, čo vedie miestne úrady k čiastočnému obnoveniu karanténnych opatrení. Podľa odborníkov môže ísť o opakujúci sa trend až do vyvinutia vakcíny, ktorá by mala byť uvedená na trh v roku 2021.



India a Brazília denne hlásia viac ako 10.000 nových prípadov nákazy, čo má výrazný vplyv na ich ekonomiku. Za uplynulý týždeň obe krajiny tvorili viac ako tretinu všetkých nových prípadov.



Brazília oznámila 19. júna rekordných 54.700 nových prípadov. Niektorí vedci tvrdia, že počet úmrtí by sa v Latinskej Amerike do októbra mohol zvýšiť na 380.000 z približne 100.000, ktoré táto oblasť momentálne eviduje.



Krajiny ako Čína, Nový Zéland a Austrália zaznamenali za posledný mesiac nárast nových prípadov aj napriek tomu, že sa im do veľkej miery podarilo situáciu dostať pod kontrolu.



Spojené štáty, ktoré hlásia najviac prípadov nákazy zo všetkých krajín (2,5 milióna), v máji oznámili, že šírenie vírusu spomalili. V posledných týždňoch sa však nákaza rozšírila do vidieckych oblastí a miest, ktoré predtým neboli zasiahnuté.



V niektorých krajinách s obmedzenými možnosťami testovania tieto údaje odrážajú len časť aktuálneho počtu infekcií. Mnoho krajín totiž testuje len ľudí s príznakmi alebo len najvážnejšie prípady.