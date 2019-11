Múzeum Auschwitz na internete sleduje viac ako milión ľudí

Varšava 25. novembra (TASR) - Počet ľudí, ktorí na sociálnych sieťach Facebook, Twitter a Instagram sledujú kontá Štátneho múzea Auschwitz-Birkenau, prekročil v pondelok hranicu milióna.



Podľa agentúry AP o tom v pondelok informovalo vedenie pamätníka nachádzajúceho sa v južnom Poľsku.



Vedenie tejto štátnej inštitúcie vyjadrilo radosť z dosiahnutia tohto medzníka v situácii, keď sa snaží vzdelávať o zločinoch spáchaných nacistickými jednotkami počas druhej svetovej vojny.



Pawel Sawicki, ktorý má v rámci pamätníka na starosti účty na sociálnych sieťach, v tejto súvislosti vyzdvihol slávnych ľudí ochotných šíriť informácie o tejto vzdelávacej misii.



Ako príklad uviedol amerického herca Marka Hamilla, ktorý vo filmovej ságe Hviezdne vojny hral Luka Skywalkera. Hamill nie tak dávno vo svojom tvíte napísal, že "@AuschwitzMuseum je najdôležitejší účet, aký som kedy sledoval".



Podľa spravodajského portálu Polsatnews.pl Sawicki spresnil, že twitterové konto pamätníka sleduje 663.000 ľudí, na Facebooku ich je 308.000 a na Instagrame viac ako 77.000. Spresnil, že štátne múzeum Auschwitz-Birkenau je prvou inštitúciou tohto typu, ktorá má milión sledovateľov.



Vysvetlil, že hlavným cieľom prítomnosti múzea na sociálnych sieťach a v internetových médiách je "spomienka na obete a vzdelávanie o histórii" koncentračného tábora.



Uviedol, že každá z webových stránok má svoje špecifiká. Za najdôležitejšiu dennú prácu označil pripomínanie udalostí z histórie tábora, spomienky na konkrétnych ľudí, obete, ich príbehy i poukazovanie na to, aké zložité sú dejiny tohto tábora.



Za svoj najbližší cieľ Sawicki označil dosiahnuť "symbolických 750.000 sledovateľov (na Twitteri) k 75. výročiu oslobodenia koncentračného tábora Auschwitz". Sawicki pritom podľa polsatnews.pl uviedol, že tento cieľ "sa zdá byť dosiahnuteľný vďaka neuveriteľnej podpore a činnosti internetovej komunity".



Výročie oslobodenia koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau si svet pripomenie 27. januára 2020.



Do koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau bolo deportovaných približne 2,5 milióna ľudí. Odhaduje sa, že asi 1,1 milióna z nich tam bolo zavraždených. Približne 900.000 deportovaných hneď po príjazde poslali do plynových komôr alebo zastrelili; asi 200.000 ďalších ľudí zomrelo na následky chorôb, podvýživy, týrania, lekárskych pokusov alebo neskoršieho splynovania.



Auschwitz sa stal symbolom holokaustu, genocídy asi šiestich miliónov európskych Židov a ďalších obetí: Rómov, ruských a poľských nútených robotníkov, homosexuálov a ďalších "nepriateľov národného socializmu".



V roku 1979 bol koncentračný tábor zapísaný do zoznamu svetového dedičstva UNESCO.