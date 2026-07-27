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Počet ľudí nakazených ebolou v Kongu prekročil hranicu 3000
Najnovšia epidémia zasiahla východ KDR, ktorý dlhodobo sužujú ozbrojené konflikty a násilie.
Autor TASR
Kinshasa 27. júla (TASR) - V rámci 17. epidémie infekčného ochorenia ebola v Konžskej demokratickej republike (KDR) evidujú už viac než 3000 potvrdených prípadov nakazenia a 1354 obetí. Informovala o tom v pondelok agentúra AFP, ktorá s odvolaním sa na miestne úrady dodala, že za uplynulých desať dní pribudlo približne 1000 nových prípadov.
Najnovšia epidémia zasiahla východ KDR, ktorý dlhodobo sužujú ozbrojené konflikty a násilie. Podľa oficiálnych údajov zaznamenali v piatich provinciách celkovo 3075 prípadov. Hranicu 2000 prípadov pritom epidémia prekročila len 15. júla. Úrady tento nárast pripisujú najmä lepšiemu odhaľovaniu ochorenia a testovaniu.
Epidémiu eboly v KDR vyhlásili 15. mája. Spôsobuje ju kmeň vírusu eboly Bundibugyo, proti ktorému zatiaľ neexistuje schválená vakcína ani liečba.
Takmer 90 percent prípadov evidujú v severovýchodnej provincii Ituri, ktorá susedí s Južným Sudánom a Ugandou, uviedla Svetová zdravotnícka organizácia (WHO).
Podľa odborníkov môže epidémia trvať ešte niekoľko mesiacov. Situáciu zároveň komplikujú štrajky zdravotníkov, ktorí požadujú vyplatenie dlžných miezd a v niektorých nemocniciach narušili boj proti šíreniu nákazy.
Prvá epidémia eboly v KDR vypukla v roku 1976. Väčšinu z doterajších 17 epidémií spôsoboval ebolavírus Zaire, zatiaľ čo iné vrátane epidémie v roku 2012 a súčasnej epidémie zapríčinil vírus Bundibugyo.
Ebola sa prenáša kontaktom s telesnými tekutinami a môže spôsobiť hemoragickú horúčku. Za posledných 50 rokov zomrelo na toto ochorenie v Afrike viac ako 15.000 ľudí.
Vedci sa v súčasnosti snažia vyvinúť účinné vakcíny a liečbu proti kmeňu Bundibugyo. Oxfordská univerzita v piatok oznámila, že prvá skupina dobrovoľníkov už dostala experimentálnu vakcínu zameranú na tento kmeň vírusu. Ďalšie kandidátne vakcíny sú v procese prípravy na klinické skúšky a vo vývoji sú aj dve potenciálne liečby.
Najnovšia epidémia zasiahla východ KDR, ktorý dlhodobo sužujú ozbrojené konflikty a násilie. Podľa oficiálnych údajov zaznamenali v piatich provinciách celkovo 3075 prípadov. Hranicu 2000 prípadov pritom epidémia prekročila len 15. júla. Úrady tento nárast pripisujú najmä lepšiemu odhaľovaniu ochorenia a testovaniu.
Epidémiu eboly v KDR vyhlásili 15. mája. Spôsobuje ju kmeň vírusu eboly Bundibugyo, proti ktorému zatiaľ neexistuje schválená vakcína ani liečba.
Takmer 90 percent prípadov evidujú v severovýchodnej provincii Ituri, ktorá susedí s Južným Sudánom a Ugandou, uviedla Svetová zdravotnícka organizácia (WHO).
Podľa odborníkov môže epidémia trvať ešte niekoľko mesiacov. Situáciu zároveň komplikujú štrajky zdravotníkov, ktorí požadujú vyplatenie dlžných miezd a v niektorých nemocniciach narušili boj proti šíreniu nákazy.
Prvá epidémia eboly v KDR vypukla v roku 1976. Väčšinu z doterajších 17 epidémií spôsoboval ebolavírus Zaire, zatiaľ čo iné vrátane epidémie v roku 2012 a súčasnej epidémie zapríčinil vírus Bundibugyo.
Ebola sa prenáša kontaktom s telesnými tekutinami a môže spôsobiť hemoragickú horúčku. Za posledných 50 rokov zomrelo na toto ochorenie v Afrike viac ako 15.000 ľudí.
Vedci sa v súčasnosti snažia vyvinúť účinné vakcíny a liečbu proti kmeňu Bundibugyo. Oxfordská univerzita v piatok oznámila, že prvá skupina dobrovoľníkov už dostala experimentálnu vakcínu zameranú na tento kmeň vírusu. Ďalšie kandidátne vakcíny sú v procese prípravy na klinické skúšky a vo vývoji sú aj dve potenciálne liečby.