Karner: Počet ľudí nelegálne vstupujúcich do Rakúska klesol

Viedeň 5. decembra (TASR) – Počet ľudí nelegálne vstupujúcich do Rakúska sa v posledných štyroch týždňoch výrazne znížil. Aktuálne ich denne zachytia približne 200, začiatkom novembra to bolo 700 denne. Oznámil to v pondelok rakúsky minister vnútra Gerhard Karner. TASR informácie prevzala od agentúr DPA a APA.



Karner poukázal na to, že Srbsko v novembri zaviedlo vízovú povinnosť pre občanov Tuniska a do konca roka ju plánuje zaviesť aj pre občanov Indie.



Počet ľudí prichádzajúcich z týchto dvoch krajín do Rakúska tento rok prudko stúpol. Od januára do októbra tvorili takmer 30 percent z 90.000 nových žiadateľov o azyl, hoci ich šance získať azylovú ochranu sú takmer nulové.



Do Rakúska prichádzajú migranti po tzv. balkánskej trase. Vláda vo Viedni preto v súvislosti s migráciou cez juhovýchodnú Európu požaduje lepšiu ochranu vonkajších hraníc EÚ.



Karner na tlačovej konferencii tiež potvrdil, že Rakúsko nebude súhlasiť s prijatím Rumunska a Bulharska do schengenského priestoru. Jeho možné rozšírenie patrí k témam štvrtkového stretnutia ministrov vnútra členských krajín EÚ.