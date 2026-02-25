< sekcia Zahraničie
Počet ľudí v potravinovej kríze sa v Somálsku takmer zdvojnásobil
Zhoršenie potravinovej bezpečnosti v Somálsku spôsobilo dlhotrvajúce sucho a rastúce ceny jedla.
Autor TASR
Mogadišo 25. februára (TASR) - Počet ľudí trpiacich akútnym nedostatkom potravín v Somálsku sa od vlaňajšieho augusta takmer zdvojnásobil na 6,5 milióna, upozornila Integrovaná klasifikácia fáz potravinovej bezpečnosti (IPC) podporovaná Organizáciou Spojených národov (OSN). TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
V správe IPC sa uvádza, že viac než 1,8 milióna somálskych detí je ohrozených akútnou podvýživou. Somálsko má približne 19 miliónov obyvateľov.
Na základe päťstupňového systému varovania IPC sú niektoré časti Somálska v súčasnosti klasifikované vo fáze 3 a 4, čo zodpovedá „krízovej“ a „núdzovej“ úrovni potravinovej neistoty. Viac ako dva milióny ľudí sa nachádzajú vo fáze 4. Piaty a najvyšší stupeň predstavuje „hladomor“.
Zhoršenie potravinovej bezpečnosti v Somálsku spôsobilo dlhotrvajúce sucho a rastúce ceny jedla. Vláda vyhlásila núdzový stav spôsobený suchom koncom roka 2025. Pretrvávajúca neistota vo veľkých častiach krajiny, kde pôsobí islamistická militantná skupina aš-Šabáb, situáciu ešte viac zhoršila, konštatuje DPA. Krajina Afrického rohu bola už aj predtým vážne zasiahnutá klimatickými zmenami a v roku 2022 sa k tomu pridalo ešte veľké sucho.
