< sekcia Zahraničie
Počet migrantov dobrovoľne opúšťajúcich Nemecko výrazne stúpa
Z viac než 6000 dodatočných návratov tvorili vyše polovicu sýrski utečenci, ktorých bolo 3678. V roku 2025 sa zároveň o viac než 1000 osôb zvýšil počet ľudí, ktorí sa dobrovoľne vrátili do Turecka.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Berlín 2. februára (TASR) - Počet migrantov v Nemecku, ktorí sa dobrovoľne vrátili do svojich domovských krajín, sa v uplynulom roku výrazne zvýšil. V roku 2024 využilo možnosť návratu do vlasti s pomocou nemeckých štátnych orgánov 10.358 ľudí, zatiaľ čo vlani ich bolo už 16.576, uviedol v pondelok Spolkový úrad pre migráciu a utečencov (BAMF). TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
„O 60 percent viac dobrovoľných návratov ako v predchádzajúcom roku – to je dôležitá súčasť obratu v migračnej politike,“ uviedol nemecký minister vnútra Alexander Dobrindt. Hlavným dôvodom tohto nárastu je ukončenie občianskej vojny v Sýrii na konci roka 2024, ktoré umožnilo opätovné spustenie pozastaveného programu návratov do tejto krajiny.
Z viac než 6000 dodatočných návratov tvorili vyše polovicu sýrski utečenci, ktorých bolo 3678. V roku 2025 sa zároveň o viac než 1000 osôb zvýšil počet ľudí, ktorí sa dobrovoľne vrátili do Turecka.
BAMF od vlaňajšieho septembra opäť rozhoduje aj o azylových žiadostiach zo Sýrie. Do konca roka 2024 drvivú väčšinu z nich úrad schválil, ale po skončení vojny rozhodnutia dočasne pozastavil, kým sa nevyjasnila politická situácia.
Sýria bola dlhodobo hlavným zdrojom žiadateľov o azyl v Nemecku. V roku 2024 si podalo žiadosť 76.765 Sýrčanov, a rok predtým to bolo dokonca viac než 104.000. V roku 2025 ale ich počet výrazne klesol na 23.256.
Od septembra minulého roka sa rozhoduje už len o žiadostiach slobodných mužov sunnitského vyznania, ktorí nepatria k etnickým menšinám. Mnohé z týchto žiadostí úrad zamieta, ak žiadatelia nepreukážu individuálne dôvody.
Systém návratov umožňuje každému migrantovi získať finančný príspevok až do výšky 1000 eur, ako aj úhradu cestovných nákladov a pomoc s opätovnou integráciou v domovskej krajine.
„O 60 percent viac dobrovoľných návratov ako v predchádzajúcom roku – to je dôležitá súčasť obratu v migračnej politike,“ uviedol nemecký minister vnútra Alexander Dobrindt. Hlavným dôvodom tohto nárastu je ukončenie občianskej vojny v Sýrii na konci roka 2024, ktoré umožnilo opätovné spustenie pozastaveného programu návratov do tejto krajiny.
Z viac než 6000 dodatočných návratov tvorili vyše polovicu sýrski utečenci, ktorých bolo 3678. V roku 2025 sa zároveň o viac než 1000 osôb zvýšil počet ľudí, ktorí sa dobrovoľne vrátili do Turecka.
BAMF od vlaňajšieho septembra opäť rozhoduje aj o azylových žiadostiach zo Sýrie. Do konca roka 2024 drvivú väčšinu z nich úrad schválil, ale po skončení vojny rozhodnutia dočasne pozastavil, kým sa nevyjasnila politická situácia.
Sýria bola dlhodobo hlavným zdrojom žiadateľov o azyl v Nemecku. V roku 2024 si podalo žiadosť 76.765 Sýrčanov, a rok predtým to bolo dokonca viac než 104.000. V roku 2025 ale ich počet výrazne klesol na 23.256.
Od septembra minulého roka sa rozhoduje už len o žiadostiach slobodných mužov sunnitského vyznania, ktorí nepatria k etnickým menšinám. Mnohé z týchto žiadostí úrad zamieta, ak žiadatelia nepreukážu individuálne dôvody.
Systém návratov umožňuje každému migrantovi získať finančný príspevok až do výšky 1000 eur, ako aj úhradu cestovných nákladov a pomoc s opätovnou integráciou v domovskej krajine.