Počet migrantov prechádzajúcich prales Darién klesol o 41 percent

Panama 3. januára (TASR) - Panamský prezident José Raúl Mulino vo štvrtok vyhlásil, že počet migrantov smerujúcich cez prales Darién do USA minulý rok oproti roku 2023 klesol o viac ako 40 percent. Väčšinu tvorili migranti z Venezuely. TASR píše podľa správ agentúr AFP a Reuters.



"Dosiahli sme 41-percentné zníženie toku migrantov prechádzajúcich cez Dariénsku džungľu... Každý deň pracujeme na tom, aby sa nelegálna migrácia nedostala do (Panamy) ani do zvyšku krajiny," oznámil prezident Mulino.



Na cestu do USA sa podľa panamských úradov minulý rok vydalo približne 302.000 ľudí, v roku 2023 ich bolo vyše 520.000.



Panama v júli na základe dohody so Spojenými štátmi uzavrela niekoľko trás v oblasti Darién a s finančnou podporou Washingtonu deportovala viac ako 1500 migrantov do Kolumbie, Ekvádoru a Indie.



Napriek mnohým nebezpečenstvám ako sú prudké rieky, divoké zvieratá a zločinecké gangy je Darién kľúčovým koridorom pre migrantov zo strednej a južnej Ameriky na ceste do Spojených štátov.



Podľa Mulina zomrelo v roku 2024 pri prechode oblasťou Darién najmenej 55 osôb a 180 detí osirelo. Miestne úrady však predpokladajú, že skutočný počet obetí je vyšší, keďže mŕtve telá sa v pralese len ťažko vyhľadávajú.



Analytici varujú, že takéto obmedzenia neriešia príčiny migrácie a môžu cestu do USA urobiť ešte nebezpečnejšou.