Počet migrantov prichádzajúcich do EÚ cez Stredozemné more stúpol

Varšava 12. mája (TASR) - Počet ľudí prechádzajúcich cez centrálnu časť Stredozemného mora vzrástol za prvé štyri mesiace tohto roka o 300 percent oproti rovnakému obdobiu predošlého roka. V piatok to oznámila Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex). TASR prevzala správu z agentúry AFP.



Migračnú trasu v centrálnom Stredomorí použilo za prvé štyri mesiace tohto roka takmer 42.200 migrantov. Celkovo podľa šéfa Frontexu Hansa Leijtensa v tomto roku zaznamenali takmer 80.700 nelegálnych vstupov do Európskej únie.



Leijtens podotkol, že ide najmä o počet migrantov prichádzajúcich z Tuniska, ktorý v porovnaní s minulým rokom stúpol o 1100 percent.



Vo vyhlásení Frontexu sa uvádza, že celkový prílev migrantov cez centrálnu časť Stredozemného mora je najvyšší od roku 2009, keď agentúra začala zbierať údaje.



Strmý nárast podľa Leijtensa súvisí so zmenou spôsobu práce obchodníkov s ľuďmi, ako aj s nižšou cenou za jedného prepraveného človeka. Dodal, že pašeráci sa stávajú organizovanejšími a navzájom si konkurujú.