Počet migrantov smerujúcich do Británie klesol takmer o polovicu

Londýn 22. mája (TASR) - Počet migrantov smerujúcich v roku 2024 do Spojeného kráľovstva klesol v porovnaní s rokom 2023 takmer o polovicu. Ukazujú to najnovšie oficiálne dáta zverejnené vo štvrtok, TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Britský Úrad pre národnú štatistiku (ONS) odhadol počet migrantov v roku 2024 na približne 431.000, rok predtým asi 860.000, čo je najväčší pokles od pandémie covidu. „Vidíme hlavne zníženie počtu ľudí prichádzajúcich na pracovné a študijné víza,“ uvádza správa ONS.



Úrad zaznamenal aj nárast odchodov z krajiny medzi januárom a decembrom 2024 v skupine ľudí, ktorá bola v Británii na pracovné a študijné víza.



Predchádzajúca vláda Konzervatívnej strany sprísnila pravidlá pre žiadateľov o víza, stanovila vyššie požiadavky pre zahraničných pracovníkov a zrušila možnosť priviesť si so sebou rodinu.



Súčasný labouristický premiér Keir Starmer 12. mája prisľúbil „konečne získať späť kontrolu“ nad britskými hranicami. Nové opatrenia majú zahŕňať napríklad prísnejšie jazykové požiadavky pre cudzincov, zdvojnásobenie doby potrebnej na udelenie občianstva a nové právomoci pre úrady na deportáciu zahraničných zločincov.