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Počet migrantov smerujúcich z Belgicka do Británie výrazne stúpol
Žiadatelia o azyl smerujúci k britskému pobrežiu často vyplávajú na člnoch zo severného Francúzska, keďže táto trasa je najkratšia.
Autor TASR
Brusel 20. novembra (TASR) - Počet ľudí, ktorí sa pokúšajú z Belgicka do Británie prekonať Lamanšský prieliv, sa tento rok päťnásobne zvýšil, informoval v piatok guvernér belgickej pobrežnej provincie Západné Flámsko Jurgen Vanlerberghe, píše TASR.
Podľa údajov, ktoré agentúre AFP poskytol Vanlerberghe, Belgicko od januára do októbra zadržalo 570 ľudí, ktorí sa pokúšali vyplávať; v rovnakom období vlani ich bolo 102. Prevažná väčšina sa snažila dostať do Británie. Belgické úrady zadržali aj 69 ľudí podozrivých z prevádzačstva, ktorí sa podľa guvernéra „snažili profitovať na úkor iných“.
Žiadatelia o azyl smerujúci k britskému pobrežiu často vyplávajú na člnoch zo severného Francúzska, keďže táto trasa je najkratšia. Belgické pobrežie je od Spojeného kráľovstva podstatne vzdialenejšie, ale aj tu zaznamenávajú nárast.
Organizácie na ochranu práv migrantov to považujú za dôsledok prísnejších opatrení proti migrácii, ktoré podľa nich nútia žiadateľov o azyl podstupovať čoraz väčšie riziká.
Medzi opatreniami zameranými na odrádzanie od nelegálnej migrácie tento týždeň Dánsko, Grécko, Holandsko, Nemecko a Rakúsko predstavili plán na zriadenie návratového centra mimo EÚ - v Rwande.
K zverejneniu týchto údajov z Belgicka došlo v čase, keď sa v Bruseli stretli britskí a európski lídri, aby okrem iného rokovali aj o migrácii.
Predstaviteľ EÚ uviedol, že obe strany začnú „štruktúrovaný dialóg“, ktorý sa zameria na boj proti nelegálnej migrácii a sieťam prevádzačov, ako aj na komunikáciu v oblasti riadenia hraníc.
Podľa oficiálnych britských údajov prišlo od začiatku roka do 13. novembra po mori približne 23.500 žiadateľov o azyl, čo je pokles takmer o 40 percent v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka. Podľa údajov agentúry AFP však prišlo tento rok o život v mori najmenej 25 ľudí.
Podľa údajov, ktoré agentúre AFP poskytol Vanlerberghe, Belgicko od januára do októbra zadržalo 570 ľudí, ktorí sa pokúšali vyplávať; v rovnakom období vlani ich bolo 102. Prevažná väčšina sa snažila dostať do Británie. Belgické úrady zadržali aj 69 ľudí podozrivých z prevádzačstva, ktorí sa podľa guvernéra „snažili profitovať na úkor iných“.
Žiadatelia o azyl smerujúci k britskému pobrežiu často vyplávajú na člnoch zo severného Francúzska, keďže táto trasa je najkratšia. Belgické pobrežie je od Spojeného kráľovstva podstatne vzdialenejšie, ale aj tu zaznamenávajú nárast.
Organizácie na ochranu práv migrantov to považujú za dôsledok prísnejších opatrení proti migrácii, ktoré podľa nich nútia žiadateľov o azyl podstupovať čoraz väčšie riziká.
Medzi opatreniami zameranými na odrádzanie od nelegálnej migrácie tento týždeň Dánsko, Grécko, Holandsko, Nemecko a Rakúsko predstavili plán na zriadenie návratového centra mimo EÚ - v Rwande.
K zverejneniu týchto údajov z Belgicka došlo v čase, keď sa v Bruseli stretli britskí a európski lídri, aby okrem iného rokovali aj o migrácii.
Predstaviteľ EÚ uviedol, že obe strany začnú „štruktúrovaný dialóg“, ktorý sa zameria na boj proti nelegálnej migrácii a sieťam prevádzačov, ako aj na komunikáciu v oblasti riadenia hraníc.
Podľa oficiálnych britských údajov prišlo od začiatku roka do 13. novembra po mori približne 23.500 žiadateľov o azyl, čo je pokles takmer o 40 percent v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka. Podľa údajov agentúry AFP však prišlo tento rok o život v mori najmenej 25 ľudí.