UNICEF: Počet mŕtvych a nezvestných migrantov v Stredomorí sa zvýšil

Paríž 29. septembra (TASR) - Počet migrantov, ktorí zomreli alebo sú nezvestní po pokuse preplávať na lodi Stredozemné more, bol toto leto trikrát vyšší ako v rovnakom období minulého roka, uviedol v piatok Detský fond OSN (UNICEF).



V čase od júna do augusta pri pokuse dostať sa zo severnej Afriky do Európy zahynulo alebo je nezvestných najmenej 990 ľudí. Vlani za rovnaké obdobie UNICEF eviduje 334 úmrtí.



Pri pokuse o nebezpečnú plavbu zomrelo tento rok najmenej 289 detí, uviedol koordinátor UNICEF pre Taliansko Nicola Dell'Arciprete.



Medzi migrantmi, ktorí prišli do Talianska na provizórnych plavidlách od januára do septembra, bolo 11.600 maloletých bez sprievodu, čo je o 60 percent viac ako za prvých deväť mesiacov roku 2022.



"Stredozemné more sa stalo cintorínom pre deti a ich budúcnosť," upozornila Regina De Dominicis z organizácie UNICEF. "Tragický počet detí, ktoré zomierajú v snahe získať azyl a bezpečie v Európe, je výsledkom politických rozhodnutí a chybného migračného systému," povedala.



Podľa Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov v Stredozemnom mori od 1. januára do 24. septembra zahynulo alebo je nezvestných 2500 migrantov, čo je o 50 percent viac ako v rovnakom období minulého roka.



Rekordný prílev migrantov, aký taliansky ostrov Lampedusa zažil začiatkom septembra, keď sa tam len za tri dni vylodilo 8500 ľudí, sa v nasledujúcich týždňoch pravdepodobne zopakuje, upozornil Dell'Arciprete. Vysvetlil, že v krajinách pôvodu alebo tranzitu týchto osôb dochádza k množstvu konfliktov či prírodných katastrof.



Vylodenie veľkej skupiny migrantov na Lampeduse vyvolalo na tomto ostrove lokálnu krízu, keďže ich počet bol vyšší ako počet obyvateľov ostrova. Za následok mal aj diskusie vo vláde Giorgie Meloniovej, ktorá pristúpila k sprísneniu protiimigračných opatrení.



Jedným z nich je aj vládny návrh vyhlášky, ktorá otvára možnosť umiestniť maloletých bez sprievodu do zariadení pre dospelých, kde sa podrobia lekárskemu vyšetreniu na určenie veku. Cieľom je, aby "už nebolo možné klamať o skutočnom veku", čo migranti v niektorých prípadoch robia, aby sa vyhli vyhosteniu, napísala Meloniová na sociálnych sieťach.