Počet mŕtvych a zranených civilistov v Afganistane presiahol 10 000

Kábul 22. februára (TASR) - V Afganistane v roku 2019 zahynulo alebo utrpelo zranenia viac ako 10.000 civilistov. V sobotu o tom podľa agentúry AFP informovala Asistenčná misia OSN v Afganistane (UNAMA).



Z údajov zverejnených UNAMA vyplýva, že vlani v dôsledku bojových operácií prišlo o život 3404 civilistov a 6989 ich utrpelo zranenia. Napriek tomu, že oproti roku 2018 počet obetí vojny v Afganistane o päť percent klesol, vlaňajšok bol v poradí už šiestym rokom, keď počet usmrtených alebo zranených civilistov presiahol 10.000, uviedla UNAMA.



Päťpercentné zníženie počtu usmrtených alebo zranených civilistov sa vo všeobecnosti pripisuje obmedzeniu aktivít miestnej odnože extrémistickej organizácie Islamský štát (IS) na východe Afganistanu, ktorá bola prakticky zlikvidovaná.



"V Afganistane takmer niet civilistu, ktorého by sa pokračujúce násilie nejakým spôsobom osobne nedotklo," povedal šéf Asistenčnej misie OSN v Afganistane Tadamiči Jamamoto s tým, že je absolútne nevyhnutné, aby bojujúce strany dodržiavali čiastočné prímerie, ktoré v Afganistane platí od soboty.



Militantné hnutie Taliban a afganské a americké sily uzavreli dohovor o "obmedzení násilia", teda o faktickom čiastočnom prímerí v Afganistane, ktoré by malo platiť sedem dní od 22. februára o polnoci miestneho času (21. februára 20.30 h SEČ). Ak sa podarí násilie skutočne obmedziť, malo by v sobotu 29. februára dôjsť k podpísaniu dohody medzi USA a Talibanom.



Následne by sa v katarskej metropole Dauha mali začať mierové rokovania za účasti všetkých strán konfliktu v Afganistane. Z rozhovorov by mala vzísť dohoda o "komplexnom a trvalom prímerí" a plán budúceho politického vývoja v Afganistane.