Počet mŕtvych po ničivom zemetrasení v Afganistane opäť narástol
Záchranári sa v utorok stále snažili dostať do izolovaných dedín a horských oblastí v provincii Kúnar, kde sa nachádzalo epicentrum zemetrasenia.
Autor TASR
Kábul 2. septembra (TASR) - Počet obetí, ktoré si vyžiadalo nedeľné zemetrasenie s magnitúdou 6,0 na východe Afganistanu, v utorok opäť narástol. Agentúra AP s odvolaním sa na vládneho predstaviteľa informovala o 900 mŕtvych a ďalších približne 3000 zranených. Podľa afganského Červeného polmesiaca počet obetí narástol na najmenej 1124 a viac ako 3000 osôb utrpelo zranenia. TASR o tom píše na základe správy agentúry AP a Reuters.
„Zranení sú evakuovaní, takže tieto čísla sa môžu výrazne zmeniť,“ povedal pre AP hovorca afganskej Národnej správy pre krízové riadenie. „Zemetrasenie spôsobilo v niektorých oblastiach zosuvy pôdy, ktoré zablokovali cesty, ale tie už boli opäť otvorené a zvyšné cesty budú znovu otvorené, aby bol umožnený prístup do oblastí, ktoré boli ťažko dostupné,“ dodal hovorca.
Záchranári sa v utorok stále snažili dostať do izolovaných dedín a horských oblastí v provincii Kúnar, kde sa nachádzalo epicentrum zemetrasenia. Pri práci im bránil horský terén a nepriaznivé počasie.
V oblasti boli nasadení vojaci vládneho hnutia Taliban, ktorí postihnutým obyvateľom poskytovali pomoc a zaisťovali bezpečnosť. Afganský Červený polmesiac dodal, že zemetrasenie zničilo viac ako 8000 domov.
Detský fond OSN (UNICEF) v utorok varoval, že tisíce afganských detí sú v ohrození, a potvrdil, že do krajiny poslala pomoc. „Naša reakcia sa zameriava na riešenie naliehavých potrieb v oblasti zdravia, bezpečnej vody, hygieny, výživy, ochrany detí, dočasného prístrešia a psychosociálnej podpory, aby sme zabezpečili, že deti a rodiny dostanú život zachraňujúcu pomoc čo najrýchlejšie,“ uviedol vo vyhlásení zástupca UNICEF v Afganistane.
Zemetrasenie podľa amerického geologického úradu (USGS) udrelo v nedeľu o 23.47 h miestneho času (21.17 h SELČ). Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) uviedla, že prírodná katastrofa celkovo postihla viac ako 12.000 ľudí. Podľa Reuters ide o jedno z najhorších zemetrasení v krajine.
