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Počet mŕtvych po potopení trajektu stúpol na 41
Záchranné tímy pátrajú po nezvestných od nedeľného rána. Doteraz sa podarilo zachrániť 77 osôb, pričom desiatky ďalších zostávajú nezvestné.
Autor TASR
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Georgetown 22. júla (TASR) — Z 27 na 41 stúpol počet obetí víkendového prevrátenia trajektu pri pobreží juhoamerického štátu Guyana. Oznámila to v utorok tamojšia vláda, informuje TASR s odvolaním sa na agentúru AFP.
Plavidlo MV Barima postavené v roku 1939 smerovalo z hlavného mesta Georgetown do vnútrozemského prístavu Port Kaituma v regióne Essequibo, keď sa v sobotu večer prevrátilo. Tiesňové volanie vyslala posádka približne osem hodín po vyplávaní.
Trasa do Port Kaitumy vedie najprv po mori a následne po rieke do dažďového pralesa.
Záchranné tímy pátrajú po nezvestných od nedeľného rána. Doteraz sa podarilo zachrániť 77 osôb, pričom desiatky ďalších zostávajú nezvestné. V utorok dopoludnia boli podľa vlády vytiahnuté z vody telá ďalších 14 obetí.
Počet pasažierov na palube zostáva nejasný. Minister verejných prác Juan Edghill uviedol, že pôvodný zoznam cestujúcich bol nepresný a obsahoval 133 mien. Premiér Mark Phillips však v utorok oznámil, že si je istý, že na palube bolo v čase nehody 179 ľudí.
Pokračuje aj vyšetrovanie posádky. Dvaja jej členovia mali po incidente pozitívny test na marihuanu.
Majiteľom lode MV Barima je ministerstvo dopravy a prístavov. Plavidlo je pravdepodobne súčasťou flotily štyroch trajektov, ktoré zabezpečujú spojenie s regiónom Essequibo, ktorý je predmetom dlhodobého územného sporu medzi Guyanou a Venezuelou. Tieto trajekty zohrávajú dôležitú úlohu pri preprave cestujúcich a tovaru, keďže Guyanu pretínajú početné rieky a veľkú časť jej územia pokrývajú husté tropické lesy.
Plavidlo MV Barima postavené v roku 1939 smerovalo z hlavného mesta Georgetown do vnútrozemského prístavu Port Kaituma v regióne Essequibo, keď sa v sobotu večer prevrátilo. Tiesňové volanie vyslala posádka približne osem hodín po vyplávaní.
Trasa do Port Kaitumy vedie najprv po mori a následne po rieke do dažďového pralesa.
Záchranné tímy pátrajú po nezvestných od nedeľného rána. Doteraz sa podarilo zachrániť 77 osôb, pričom desiatky ďalších zostávajú nezvestné. V utorok dopoludnia boli podľa vlády vytiahnuté z vody telá ďalších 14 obetí.
Počet pasažierov na palube zostáva nejasný. Minister verejných prác Juan Edghill uviedol, že pôvodný zoznam cestujúcich bol nepresný a obsahoval 133 mien. Premiér Mark Phillips však v utorok oznámil, že si je istý, že na palube bolo v čase nehody 179 ľudí.
Pokračuje aj vyšetrovanie posádky. Dvaja jej členovia mali po incidente pozitívny test na marihuanu.
Majiteľom lode MV Barima je ministerstvo dopravy a prístavov. Plavidlo je pravdepodobne súčasťou flotily štyroch trajektov, ktoré zabezpečujú spojenie s regiónom Essequibo, ktorý je predmetom dlhodobého územného sporu medzi Guyanou a Venezuelou. Tieto trajekty zohrávajú dôležitú úlohu pri preprave cestujúcich a tovaru, keďže Guyanu pretínajú početné rieky a veľkú časť jej územia pokrývajú husté tropické lesy.