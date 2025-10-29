< sekcia Zahraničie
Počet mŕtvych po protidrogovej operácii polície v Riu stúpol na 132
Brazílsky prezident Luiz Inácio Lula da Silva vyjadril zdesenie z vysokého počtu obetí policajného zásahu proti drogovým gangom.
Autor TASR
Rio de Janeiro 29. októbra (TASR) - Na najmenej 132 stúpol v stredu počet obetí utorkovej protidrogovej razie brazílskej polície v dvoch favelách v meste Rio de Janeiro, uviedli miestne úrady. O rozsiahlej operácii vláda v hlavnom meste Brazília údajne nevedela. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP, DPA a AP.
„Najnovšie informácie hovoria o 132 mŕtvych,“ uviedol pre agentúru AFP úrad ombudsmana štátu Rio de Janeiro, ktorý poskytuje právnu pomoc chudobným. Tento údaj nebol bezprostredne potvrdený z iných zdrojov. Agentúra AP uviedla, že podľa polície pri operácii zahynulo celkovo 119 ľudí. Úrady zatiaľ hovoria o štyroch mŕtvych policajtoch.
Brazílsky prezident Luiz Inácio Lula da Silva vyjadril zdesenie z vysokého počtu obetí policajného zásahu proti drogovým gangom. „Prezident je zhrozený z počtu úmrtí a je zaskočený, že operácia takéhoto rozsahu bola zorganizovaná bez vedomia federálnej vlády,“ povedal minister spravodlivosti Ricardo Lewandowski.
Komisia pre ľudské práva zákonodarného zboru štátu Rio bude požadovať vysvetlenie, prečo sa favela stala „bojiskom a miestom takéhoto barbarstva“, povedal v utorok pre AFP predseda komisie Dani Monteiro.
Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva vyzval na urýchlené vyšetrenie tohto incidentu.
Na policajnej razii, ktorá bola zameraná na drogové gangy v dvoch favelách Penha a Alemo sa zúčastnilo približne 2500 policajtov. Polícia použila aj dva vrtuľníky, 32 obrnených vozidiel a 12 demolačných strojov na ničenie barikád v úzkych uličkách.
Guvernér štátu Rio de Janeiro Claudio Castro označil v utorok operáciu za najväčšiu v histórii krajiny. Cieľom operácie Contenço (Potlačenie) bolo zatknúť členov zločineckej organizácie Comando Vermelho, uviedli tamojšie úrady. Castro v deň násilnej operácie odhadol počet obetí na približne 60, ale varoval, že skutočný počet je pravdepodobne vyšší.
Počet obetí sa značne zvýšil po tom, čo ľudia z okolia faviel začali z trosiek vyťahovať telá obetí.
V Riu, hlavnom turistickom centre Brazílie, sú časté tvrdé policajné operácie, najmä v chudobných a husto osídlených favelách, ktoré sú často ovládané zločineckými skupinami. V roku 2024 zahynulo pri policajných raziách v Riu približne 700 ľudí.
