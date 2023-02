Počet mŕtvych po zemetrasení v Turecku a Sýrii presiahol 47.000

Ankara 23. februára (TASR) - Počet mŕtvych obetí ničivého zemetrasenia s magnitúdou 7,8, ktoré 6. februára postihlo Turecko a Sýriu, už presiahol 47.000. Z trosiek budov pritom vyťahujú ďalšie a ďalšie telá. Vo štvrtok o tom informovala tlačová agentúra AP.



Turecký minister vnútra Süleyman Soylu zvýšil oficiálny počet mŕtvych na 43.556. Spolu s obeťami v Sýrii to teraz je 47.244 mŕtvych.



Soylu v stredu večer v interview pre štátnu stanicu TRT povedal, že čaty pohotovostných služieb prehľadávajú trosky dvoch budov v ťažko zasiahnutej provincii Hatay a pátrajú po ďalších telách. Pátracie operácie na ostatných miestach sa už skončili, povedal minister. Skazu tam ešte viac zhoršilo tento týždeň zemetrasenie s magnitúdou 6,4, ktoré zničilo ďalšie budovy.



Celkovo sa pri otrasoch 164.000 budov zrútilo alebo je natoľko poškodených, že ich musia zbúrať, informoval turecký minister pre životné prostredie a urbanizáciu Murat Kurum.



Miestna organizácia civilnej ochrany na severozápade Sýrie, známa ako Biele prilby, vo štvrtok oznámila, že desaťtisíce rodín prežívajú v autách a stanoch, pretože sa boja "opakovania zemetrasenia".



V sýrskom Damasku pod kontrolou vlády pristálo prvé lietadlo z Bahrajnu naložené humanitárnou pomocou. Ostrovné kráľovstvo v Perzskom zálive patrí k mnohých arabským štátom, ktoré sa pokúšali o zlepšenie vzťahov so sýrskym prezidentom Bašárom Asadom. Predtým sa mu vyhýbali pre brutálne potlačenie protestov v roku 2011.



Pomoc do Sýrie dodávajú aj Saudská Arábia a Egypt, dvaja kľúčoví spojenci Spojených štátov v tomto regióne.