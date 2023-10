Počet mŕtvych v Izraeli po útoku Hamasu stúpol na 800, uviedla vláda

Tel Aviv 9. októbra (TASR) - Na približne 800 sa po útoku militantného hnutia Hamas z pásma Gazy zvýšil počet mŕtvych v Izraeli, pričom zranenia utrpelo zhruba 2600 osôb, uviedol v pondelok tlačový úrad izraelskej vlády. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry DPA.



Pri rozsiahlom útoku bolo z Izraela do pásma Gazy zároveň unesených asi 150 ľudí.



Generálny tajomník OSN António Guterres v pondelok odsúdil útok Hamasu, ale uviedol, že ho "hlboko zarmútilo" následná úplná blokáda pásma Gazy.



"Humanitárna situácia v Gaze bola mimoriadne zlá už pred týmito bojmi," povedal Guterres novinárom. "Teraz sa bude len exponenciálne zhoršovať," citovala Guterresa agentúra AFP.



Izraelský minister obrany Joav Gallant predtým povedal, že jeho krajina zavedie "úplné obliehanie" palestínskej enklávy na hranici s Egyptom, kde žije 2,3 milióna obyvateľov. "Žiadna elektrina, žiadne potraviny, žiadna voda, žiadny plyn - všetko je uzavreté," povedal Gallant.



"Toto najnovšie násilie neprichádza z ničoho nič. V skutočnosti vyrastá z dlhodobého konfliktu, ktorý trvá už 56 rokov a ktorého politické ukončenie je v nedohľadne," vyhlásil Guterres.



"Hoci uznávam legitímne bezpečnostné obavy Izraela, zároveň mu pripomínam, že vojenské operácie sa musia viesť v prísnom súlade s medzinárodným humanitárnym právom," dodal šéf OSN.



"Uznávam legitímne sťažnosti palestínskeho ľudu. Nič však nemôže ospravedlniť tieto teroristické činy - zabíjanie, mrzačenie a únosy civilistov," povedal Guterres.



Militantná skupina Hamas v sobotu raketami zaútočila na Izrael a zároveň stovky jej bojovníkov narušili bezpečnostný plot oddeľujúci pásmo Gazy od Izraela. Vtrhli do tamojších miest a dedín, útočili na vojenské základne, zabíjali civilistov a odvliekli rukojemníkov. Izrael zastavil dodávky elektriny a v pondelok prisľúbil, že preruší akékoľvek zásobovanie regiónu.



"Som hlboko znepokojený dnešným oznámením, že Izrael začne s úplným obliehaním pásma Gazy, do ktorého sa nesmie dostať nič - žiadna elektrina, potraviny ani palivo," povedal Guterres. OSN však bude pokračovať v poskytovaní pomoci podľa potrieb Gazy, dodal.



"Izrael musí vidieť naplnenie svojich legitímnych bezpečnostných potrieb a Palestínčania musia vidieť jasnú perspektívu vytvorenia vlastného štátu," zakončil šéf OSN.