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Počet nakazených ebolou v KDR presiahol 6000, obetí je takmer 3000
Súčasnú epidémiu spôsobuje kmeň vírusu Bundibugyo, proti ktorému zatiaľ neexistuje schválená vakcína ani liek.
Autor TASR
Kinshasa 31. augusta (TASR) - Počet ľudí nakazených vírusom ebola v rámci epidémie v Konžskej demokratickej republike (KDR) v pondelok stúpol na 6041. Úrady zároveň evidujú 2911 osôb, ktoré ochoreniu podľahli. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Od vyhlásenia epidémie 15. mája počet prípadov prudko vzrástol, keďže snahy úradov o identifikáciu nakazených spomaľuje slabá zdravotná infraštruktúra, neochota miestnych komunít spolupracovať a nestabilita v krajine. Vírus sa šíri v šiestich provinciách na nepokojnom severe a východe KDR, kde pôsobí množstvo ozbrojených skupín.
AFP uvádza, že ide o najväčšiu epidémiu eboly v histórii KDR, ktorá už prekonala najvážnejšiu hromadnú nákazu z rokov 2018 až 2020.
Rozšírila sa aj do susednej Ugandy, kde zaznamenali 20 prípadov a dve úmrtia. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) však 26. augusta vyhlásila epidémiu v Ugande za ukončenú.
Ebola je vysoko nákazlivé vírusové ochorenie, ktoré sa v KDR pravidelne vyskytuje najmä v odľahlých regiónoch s obmedzeným prístupom k zdravotnej starostlivosti. Prenáša sa kontaktom s krvou, telesnými tekutinami alebo orgánmi infikovaných zvierat, najmä netopierov považovaných za prirodzených hostiteľov.
Súčasnú epidémiu spôsobuje kmeň vírusu Bundibugyo, proti ktorému zatiaľ neexistuje schválená vakcína ani liek. V laboratóriách testujú niekoľko vakcín a liečebných postupov s cieľom zistiť, či sú účinné proti tomuto kmeňu.
Od vyhlásenia epidémie 15. mája počet prípadov prudko vzrástol, keďže snahy úradov o identifikáciu nakazených spomaľuje slabá zdravotná infraštruktúra, neochota miestnych komunít spolupracovať a nestabilita v krajine. Vírus sa šíri v šiestich provinciách na nepokojnom severe a východe KDR, kde pôsobí množstvo ozbrojených skupín.
AFP uvádza, že ide o najväčšiu epidémiu eboly v histórii KDR, ktorá už prekonala najvážnejšiu hromadnú nákazu z rokov 2018 až 2020.
Rozšírila sa aj do susednej Ugandy, kde zaznamenali 20 prípadov a dve úmrtia. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) však 26. augusta vyhlásila epidémiu v Ugande za ukončenú.
Ebola je vysoko nákazlivé vírusové ochorenie, ktoré sa v KDR pravidelne vyskytuje najmä v odľahlých regiónoch s obmedzeným prístupom k zdravotnej starostlivosti. Prenáša sa kontaktom s krvou, telesnými tekutinami alebo orgánmi infikovaných zvierat, najmä netopierov považovaných za prirodzených hostiteľov.
Súčasnú epidémiu spôsobuje kmeň vírusu Bundibugyo, proti ktorému zatiaľ neexistuje schválená vakcína ani liek. V laboratóriách testujú niekoľko vakcín a liečebných postupov s cieľom zistiť, či sú účinné proti tomuto kmeňu.