Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 31. august 2026Meniny má Nora
< sekcia Zahraničie

Počet nakazených ebolou v KDR presiahol 6000, obetí je takmer 3000

.
Na snímke zverejnenej UNICEF pracovníci vykladajú z lietadla krabice s dávkami vakcíny proti ebole na medzinárodnom letisku Ndjili v Kinshase 21. augusta 2026. Počet prípadov eboly v Konžskej demokratickej republike stále rastie. Foto: TASR/AP

Súčasnú epidémiu spôsobuje kmeň vírusu Bundibugyo, proti ktorému zatiaľ neexistuje schválená vakcína ani liek.

Autor TASR
Kinshasa 31. augusta (TASR) - Počet ľudí nakazených vírusom ebola v rámci epidémie v Konžskej demokratickej republike (KDR) v pondelok stúpol na 6041. Úrady zároveň evidujú 2911 osôb, ktoré ochoreniu podľahli. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Od vyhlásenia epidémie 15. mája počet prípadov prudko vzrástol, keďže snahy úradov o identifikáciu nakazených spomaľuje slabá zdravotná infraštruktúra, neochota miestnych komunít spolupracovať a nestabilita v krajine. Vírus sa šíri v šiestich provinciách na nepokojnom severe a východe KDR, kde pôsobí množstvo ozbrojených skupín.

AFP uvádza, že ide o najväčšiu epidémiu eboly v histórii KDR, ktorá už prekonala najvážnejšiu hromadnú nákazu z rokov 2018 až 2020.

Rozšírila sa aj do susednej Ugandy, kde zaznamenali 20 prípadov a dve úmrtia. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) však 26. augusta vyhlásila epidémiu v Ugande za ukončenú.

Ebola je vysoko nákazlivé vírusové ochorenie, ktoré sa v KDR pravidelne vyskytuje najmä v odľahlých regiónoch s obmedzeným prístupom k zdravotnej starostlivosti. Prenáša sa kontaktom s krvou, telesnými tekutinami alebo orgánmi infikovaných zvierat, najmä netopierov považovaných za prirodzených hostiteľov.

Súčasnú epidémiu spôsobuje kmeň vírusu Bundibugyo, proti ktorému zatiaľ neexistuje schválená vakcína ani liek. V laboratóriách testujú niekoľko vakcín a liečebných postupov s cieľom zistiť, či sú účinné proti tomuto kmeňu.
.

Neprehliadnite

Černěnko: Pri napĺňaní funkcií moderného štátu sa musíme posunúť ďalej

RADVANSKÝ: Vízia Slovenska do roku 2040 skúma parametre kvality života

SMATANA: O zdravotnom stave ľudí nerozhoduje iba kvalita nemocníc

M. Štefánik: V najhoršom scenári by Slovensko upadlo do špirály úpadku