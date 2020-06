Počet nakazených i úmrtí v Čile stúpa, minister zdravotníctva odstúpil

Santiago 14. júna (TASR) - Čilský minister zdravotníctva Jaime Maňalich odstúpil v sobotu z funkcie. Jeho rezignáciu oznámil prezident Sebastián Piňera, informovala agentúra Reuters.



Piňera na adresu odstupujúceho Maňalicha uviedol, že pre ochranu zdravia Čiľanov vynaložil všetko možné úsilie. Dodal, že novým ministrom bude lekár a akademik Oscar Enrique Paris.



K nečakanej výmene na poste dochádza v čase, keď Čile v rámci pandémie koronavírusu zažíva svoj vôbec najhorší mesiac a počty nakazených i úmrtí stále narastajú, píše Reuters.



V Čile dosiaľ zaznamenali 167.355 prípadov nákazy koronavírusom a 3101 úmrtí na ochorenie COVID-19, ktoré tento vírus spôsobuje. Krajina má momentálne v rámci Latinskej Ameriky prvenstvo v prepočte nakazených na milión ľudí.



Maňalich, pôvodne taktiež lekár, ktorý bol kedysi na čele jednej z najprominentnejších čilských nemocníc, viedol v boji s koronavírusom pomerne agresívnu kampaň zameranú to, aby nemocnice mali dostatok pľúcnych ventilátorov a ochranného vybavenia a denne usporadúval podrobné tlačové konferencie, píše Reuters.



Na verejnosť však prenikali aj správy o sporoch na ministerstve, pričom samotného Maňalicha kritizovali opoziční politici, starostovia i zdravotnícki experti za to, že odmietol zverejňovať podrobnejšie údaje o nakazených či skôr zaviesť obmedzenia pohybu. Kritiku si vyslúžil aj za to, že v priebehu epidémie zmenil kritéria na zaznamenávanie počtu úmrtí i prípadov nákazy.



Čilský investigatívny server Ciper v sobotu odhalil, že ministerstvo zdravotníctva nahlásilo Svetovej zdravotníckej organizácii (WHO), že v krajine v súvislosti s koronavírusom zaznamenali už vyše 5000 úmrtí.



V týchto údajoch majú byť započítané osoby, ktoré zomreli po tom, ako boli pozitívne otestované na nový koronavírus, ale aj ľudia, ktorí len pravdepodobne zomreli na ochorenie COVID-19. Oficiálne pritom vláda uvádza len vyše 3000 úmrtí.