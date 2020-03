Počet nakazených koronavírusom v USA prekročil 35.000

Washington 23. marca (TASR) - Počet ľudí nakazených koronavírusom SARS-CoV-2 v Spojených štátoch v pondelok presiahol číslo 35.000, informovala na svojej webovej stránke stanica Fox News.



USA sú treťou najviac postihnutou krajinou po Číne a Taliansku. Následkom ochorenia COVID-19, ktoré nový koronavírus spôsobuje, podľahlo v USA už 471 ľudí.



Najviac prípadov nákazy, takmer 17.000, hlásia zo štátu New York. Takmer 2000 nakazených je v druhom najviac postihnutom štáte Washington na západnom pobreží USA.



Časť amerických štátov vydala nariadenia prikazujúce obyvateľom zdržiavať sa čo najviac doma, čo sa vzťahuje na celkove 100 miliónov Američanov. Ku Kalifornii, New Yorku, New Jersey, Connecticutu a Illinois sa v tomto smere najnovšie pripojili aj Ohio, Delaware a Louisiana.