Počet nakazených koronavírusom presiahol v Indii 100.000

Naí Dillí 19. mája (TASR) - Počet prípadov ochorenia COVID-19 spôsobovaného novým koronavírusom presiahol v Indii 100.000, čo zhruba zodpovedá počtu lôžok na jednotkách intenzívnej starostlivosti (JIS) v krajine. Informovala o tom v utorok agentúra Reuters s tým, že nárast infikovaných sa zatiaľ nespomaľuje.



Za posledných 24 hodín zaznamenali indické úrady 4970 nových infekcií, čím sa celkový počet nakazených zvýšil na 101.139. V krajine doposiaľ podľahlo ochoreniu 3163 ľudí a vyliečilo sa približne 37.000 ľudí.



India už v sobotu v počte prípadov nákazy predstihla Čínu, v ktorej koronavírus koncom vlaňajšieho decembra zaznamenali vôbec prvýkrát, pričom následne sa odtiaľ rozšíril do celého sveta.



Dhruva Čaudhrí, prezident najväčšej indickej neziskovej organizácie združujúcej zdravotníkov, ktorí sa starajú o kriticky chorých pacientov, pre Reuters v apríli uviedol, že India má pravdepodobne len zhruba 100.000 lôžok na jednotkách JIS a 40 pľúcnych ventilátorov.



India v nedeľu predĺžila až do konca mája prísne obmedzenia pohybu osôb, ktoré v krajine platia už skoro dva mesiace.



Nákazu sa stále nedarí dostať pod kontrolu v indickej metropole Naí Dillí a vo veľkomestách Bombaj a Čennaí, kde budú naďalej platiť prísne obmedzenia pohybu a karanténne reštrikcie.



Opatrenia však budú čiastočne zmiernené v oblastiach krajiny s nižším rizikom infekcie, aby sa podporilo oživenie ekonomiky.



V Indii zavedené obmedzenia postihli zhruba 1,3 miliardy ľudí, čo je najviac na svete. To má ničivý vplyv na indickú ekonomiku, keďže o prácu prišli milióny tamojších migrujúcich pracovníkov.