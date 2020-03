Počet nakazených koronavírusom v Česku sa zvýšil na 81

Praha 11. marca (TASR) - Počet osôb nakazených novým koronavírusom SARS-CoV-2 sa v Česku zvýšil na 81. Oznámil to v stredu český premiér Andrej Babiš v televízii Nova s tým, že stav niekoľkých pacientov nie je dobrý.



Najviac ľudí infikovaných koronavírusom v Česku je v hlavnom meste Praha (41), uvádza portál televízie ČT24. V Prahe bolo hlásených 11 nových prípadov, pričom tieto osoby mali väzby na Taliansko, Izrael alebo sa s nakazeným stretli v rodine, resp. svojom okolí. Päť osôb je hospitalizovaných v Nemocnici Na Bulovke, pričom jedna z nich je na jednotke intenzívnej starostlivosti. Zdravotný stav ďalších štyroch je dobrý.



Na Pražskom hrade sa v súvislosti so situáciou okolo koronavírusu zišli najvyšší ústavní činitelia. V spoločnom vyhlásení uviedli, že situácia sa v najbližšom čase stabilizuje a občanov vyzvali, aby zachovali pokojný, zodpovedný a racionálny prístup.



Ústavní činitelia sa podľa portálu Novinky.cz dohodli aj na tom, že zrušia plánované cesty do zahraničia. Ako uviedol predseda Senátu Miloš Vystrčil, budú existovať aj výnimky a to, či prezident Miloš Zeman pocestuje do Číny, je na ňom. Zeman podľa predsedu Poslaneckej snemovne Radka Vondráčka ocenil kroky, ktoré vláda v súvislosti s nákazou doteraz podnikla.



Prvé prípady nákazy koronavírusom boli v Česku potvrdené 1. marca.



V utorok Bezpečnostná rada štátu vyhlásila zákaz konania všetkých podujatí s viac ako 100 ľuďmi. Prerušená je aj výučba na základných, stredných a vysokých školách.