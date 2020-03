Počet nakazených koronavírusom stúpol v Rakúsku na 9772

Viedeň 31. marca (TASR) - V Rakúsku bolo na nový koronavírus doteraz pozitívne testovaných 9772 osôb. Počet nových prípadov nákazy sa tak z pondelňajších 9125 zvýšil o 647. V krajine evidujú 128 úmrtí, informoval v utorok portál OE24.at.



V nemocniciach je podľa údajov ministerstva vnútra hospitalizovaných 1100 pacientov s ochorením COVID-19. Do utorňajšieho dopoludnia (10.00 h) sa na jednotkách intenzívnej starostlivosti nachádzalo 198 osôb.



Z choroby spôsobenej koronavírusom SARS-CoV-2 sa v Rakúsku už vyliečilo 1095 ľudí.



Spolková krajina Tirolsko, ktorá je v Rakúsku koronavírusom najviac zasiahnutá, v utorok po prvý raz hlásila zníženie počtu infikovaných za posledných 24 hodín, napísal denník Kurier. Zatiaľ čo v pondelok ich bolo 1984, v utorok evidovali 1914 nakazených. Dôvodom môže byť to, že počet ľudí, ktorí sa z ochorenia v priebehu uplynulého dňa vyliečili, presiahol počet nových prípadov nákazy.



V Rakúsku bolo do rána (08.00 h) na koronavírus testovaných 52.344 osôb. Vláda avizovala, že plánuje testovať oveľa vyšší počet ľudí.