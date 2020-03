Počet nakazených koronavírusom v ČR vzrástol na 189

Praha 14. marca (TASR) - Počet ľudí, ktorí sa v Česku nakazili novým typom koronavírusu, vzrástol v sobotu na 189. Oznámil to český minister zdravotníctva Adam Vojtěch, píše televízia ČT24.



V krajine evidujú v sobotu podvečer o 39 prípadov viac, ako tomu bolo v sobotu ráno. Ide tak o najvyšší denný nárast od 1. marca, kedy sa objavili prvé potvrdené prípady nákazy koronavírusom v krajine.



Česko potvrdilo prípady nákazy v každom kraji, najviac ich však je v Prahe, Stredočeskom, Olomouckom a Zlínskom kraji.



V Olomouckom kraji stúpol počet prípadov po tom, ako sa prítomnosť patogénu potvrdila v tele lekára. Ide o lekára z urgentného príjmu oddelenia Fakultnej nemocnice v Olomouci. Muž sa pred týždňom vrátil z Grécka.



Do karantény sa dostalo 50-60 pacientov, 15 zdravotníkov a sedem príbuzných a priateľov, s ktorými prišiel do kontaktu.



Nakazený lekár je taktiež z nemocnice v meste Břeclav, ktorý je podľa českých médií slovenským lekárom dochádzajúcim za prácou. "Otestovať sa nechal včera vo Fakultnej nemocnici Brno a odišiel domov do Bratislavy, kde je v domácej izolácii," spresnil riaditeľ nemocnice v meste Břeclav Petr Baťka, píše spravodajský portál iDNES.cz.



Nový koronavírus SARS-CoV-2, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19, prvý raz zaznamenali koncom vlaňajšieho decembra v čínskom priemyselnom veľkomeste Wu-chan, odkiaľ sa pravdepodobne rozšíril ďalej po krajine a do zahraničia.