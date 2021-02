Počet nakazených koronavírusom v Poľsku stúpol na vyše 1.570.000

Varšava 11. februára (TASR) - Počet potvrdených prípadov nákazy koronavírusom v Poľsku stúpol od stredy o 7008 a dosiahol celkový počet 1.570.658. Vo štvrtok to oznámilo poľské ministerstvo zdravotníctva. V krajine zomrelo ďalších 456 ľudí, takže celkovo má 40.177 obetí. Informácie priniesla poľská tlačová agentúra PAP.



Ministerstvo tiež hlásilo, že hospitalizovaných je 12.227 pacientov s potvrdenou infekciou koronavírusom a 144.541 sa nachádza v karanténe. Zatiaľ sa z nákazy vyliečilo 1.324.101 ľudí.



Proti ochoreniu COVID-19 je v Poľsku zaočkovaných už celkovo 1.884.113 obyvateľov, ukazujú údaje zverejnené na oficiálne webovej stránke vlády gov.pl.



Vláda spustila celonárodný očkovací program 27. decembra, pričom medzi prvými zaočkovanými boli pracovníci v zdravotníctve. Koncom januára začalo Poľsko podávať vakcínu seniorom vo veku nad 80 rokov.



V krajine predĺžili až do 14. februára väčšinu pandemických obmedzení platných od konca decembra. Reštaurácie môžu podávať len jedlo so sebou alebo ho dodávať zákazníkom domov. Obchodné centrá a iba niektoré kultúrne inštitúcie môžu mať od 1. februára znovu otvorené. Hotely, divadlá, kiná a plavárne môžu otvoriť v obmedzenej kapacite od piatka 12. februára.