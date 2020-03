V Česku stúpol počet nakazených koronavírusom na 344

Praha 16. marca (TASR) - V Česku potvrdili v pondelok večer 344 prípadov nákazy novým typom koronavírusu, prví traja ľudia sa vyliečili. Aktualizované údaje platné k 18.00 h zverejnilo na svojom webe české ministerstvo zdravotníctva.



Od pondelkového rána tak pribudlo v krajine 46 prípadov nákazy. Informovala o tom televízna stanica ČT24. Testom bolo podrobených vyše 5000 ľudí.



Pacienti, ktorí sa v nemocnici v Ústí nad Labem vyliečili z ochorenia COVID-19, sú traja ľudia zo severočeského mesta Děčín. Boli medzi prvými nakazenými novým typom koronavírusu v Česku.



Česká vláda zakázala od polnoci z nedele na pondelok voľný pohyb ľudí v krajine. Opatrenie bude platiť do 24. marca s výnimkou napríklad ciest do zamestnania či nevyhnutných nákupov.



Nový koronavírus SARS-CoV-2, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19, prvý raz zaznamenali koncom vlaňajšieho decembra v čínskom priemyselnom veľkomeste Wu-chan, odkiaľ sa pravdepodobne rozšíril ďalej po krajine a do zahraničia.