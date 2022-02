Počet nakazených novým koronavírusom na ostrovnom štáte Tonga rastie

Na archívnej snímke z 20. januára 2022 vojaci nastupujú do lode austrálskych námorných síl v Brisbane. Foto: TASR/AP

Vulkanická erupcia na súostroví Tonga, foto z archívu. Foto: TASR/AP

Nuku'alofa 10. februára (TASR) - Ostrovný štát Tonga v južnej oblasti Tichého oceánu prvýkrát zaznamenal prípady nákazy variantom koronavírusu omikron po tom, čo ho v januári zasiahol výbuch sopky. Vo štvrtok to oznámili tongskí predstavitelia. Počet prípadov infekcie v kráľovstve sa zároveň takmer zdvojnásobil na 64, píše tlačová agentúra AFP.Minister zdravotníctva Saia Piukala uviedol, že za posledných 24 hodín zaznamenali 31 nových prípadov, čo je rekord ostrovného štátu, ktorý až do minulomesačného výbuchu sopky nemal žiadnych infikovaných.Piukala dodal, že vzorky zaslané do Austrálie ukázali, že variant koronavírusu šíriaci sa na Tonge je vysoko nákazlivý omikron.Zdroj nákazy je zatiaľ neznámy, ale podozrenie padá na lode dovážajúce pomoc z krajín ako Austrália, Čína, Francúzsko, Japonsko a Nový Zéland aj napriek prísnym karanténnym pravidlám platným pri zaobchádzaní s tovarom.Velitelia austrálskych ozbrojených síl odmietli tvrdenie, že koronavírus pochádzal z bojovej lode HMAS Adelaide postihnutej nákazou, a vyhlásili, že plavidlo nevyložilo dodávky humanitárnej pomoci v prístave v hlavnom meste Nuku'alofa, kde bol koronavírus prvýkrát zistený.Krajina s približne 100.000 obyvateľmi je stále v lockdowne, pričom ľudia sa musia zdržiavať doma, všetky prevádzky a školy sú zatvorené a fungujú len základné služby.Obmedzenia brzdia aj doručovanie humanitárnej pomoci, ktorú Tonga potrebuje po explózii podmorskej sopky Hunga Tonga-Hunga Ha'apai. Podľa vedcov bol jej výbuch silnejší než výbuch atómovej bomby.Explózia vyvolala obrovské vlny cunami a toxický popol pokryl ostrov. Katastrofa si vyžiadala tri životy.Podľa údajov OSN dostalo dve dávky vakcíny proti ochoreniu COVID-19 približne 87 percent oprávnených obyvateľov Tongy.Komunikácia s ostrovom je stále problém, pretože po výbuchu sopky sa porušil podmorský kábel spájajúci Tongu so zvyškom sveta. Poškodenie je väčšie, než úrady predpokladali. Opraviť kábel sa nepodarí skôr než 20. februára.Medzitým sa na komunikovanie využívajú záložné satelitné spojenia, ale sú len obmedzené a spojenie so zahraničím je pre väčšinu bežných Tonganov stále problémom.