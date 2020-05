Počet nakazených koronavírusom celosvetovo presiahol 5 miliónov

Londýn 21. mája (TASR) - Počet osôb, ktoré sa infikovali novým typom koronavírusu, presiahol celosvetovo už päť miliónov, pričom chorobe COVID-19, ktorú patogén SARS-CoV-2 spôsobuje, podľahlo na celom svete už viac než 328.000 pacientov.



Informovala o tom vo štvrtok spravodajská stanica Sky News s odvolaním sa na Univerzitu Johnsa Hopkinsa (JHU) so sídlom v americkom Baltimore, ktorá monitoruje priebeh tejto globálnej pandémie.



Spojené štáty evidujú takmer 92.000 úmrtí, zatiaľ čo celá Európa zaznamenala takmer 165.000 smrteľných prípadov.



Najnovšia bilancia prichádza v čase, keď Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v stredu zaznamenala 106.000 nových prípadov nákazy, čo je dosiaľ najviac za jediný deň.



Situácia v Brazílii sa v stredu takisto zhoršila, pričom táto juhoamerická krajina by čoskoro mohla mať druhý najvyšší počet infekcií na svete. Tamojšie úrady evidujú vyše 291.000 potvrdených prípadov, čo znamená, že Brazília by sa mohla v tejto nelichotivej bilancii dostať pred Rusko.



"Stále máme pred sebou dlhú cestu v boji s pandémiou. Veľmi nás pritom znepokojuje stúpajúci počet nakazených osôb v krajinách s nízkym a stredným príjmom," povedal na tlačovej konferencii generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.