Počet nakazených sa zvýšil na vyše 61.000, obetí je 827

Washington 25. marca (TASR) - Počet potvrdených prípadov nákazy novým koronavírusom sa v Spojených štátoch v stredu zvýšil na 61.167. Ochoreniu COVID-19 tam podľahlo už 827 ľudí. Vyplýva to z najnovších údajov Univerzity Johnsa Hopkinsa, píše agentúra AFP.



Pred 24 hodinami evidovali v USA 600 úmrtí na koronavírus. Spojené štáty majú tretí najvyšší počet potvrdených prípadov na svete - po Číne a Taliansku. Smrtnosť, teda ukazovateľ, udávajúci podiel obetí zo všetkých infikovaných koronavírusom, dosahuje momentálne 1,38 percenta.



Guvernér amerického štátu New York Andrew Cuomo v stredu na tlačovom brífingu informoval, že počet nakazených v tomto najhoršie zasiahnutom štáte USA dosiahol 31.000, píše britský denník The Guardian. Dvanásť percent ľudí s pozitívnym testom na koronavírus je hospitalizovaných.



Cuomo varoval, že môže dôjsť aj k zatvoreniu parkov, detských ihrísk a ulíc, ak budú obyvatelia New Yorku naďalej ignorovať výzvy na samokaranténu.



Bývalý viceprezident USA Joe Biden v stredu kritizoval amerického prezidenta Donalda Trumpa za jeho prístup k pandémii koronavírusu. Trump podľa neho "týždne zľahčoval závažnosť tejto krízy".



"Dôsledkom toho nás tento vírus zasiahne silnejšie, než by nás možno mohol zasiahnuť a bude nám trvať dlhšie, kým sa z toho dostaneme," povedal Biden. Trumpa kritizoval aj za to, že s oneskorením mobilizoval americké firmy, aby poskytli pomoc čo sa týka medicínskych zásob a personálu.