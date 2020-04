V Česku stúpol počet nakazených na 5905

Praha 12. apríla (TASR) - Česká republika eviduje celkovo 5905 prípadov nákazy novým koronavírusom, pričom v sobotu pribudlo ďalších 170 prípadov. Ochoreniu COVID-19 doposiaľ v krajine podľahlo 132 ľudí a 422 pacientov sa uzdravilo. Vyplýva to z aktuálnych údajov ministerstva zdravotníctva, informoval v nedeľu spravodajský server iDNES.cz.



Podľa trvalého bydliska pacientov sa najviac infikovaných nachádza v Prahe (1419). Nasleduje Stredočeský kraj so 713 prípadmi a Moravskosliezsky kraj so 655 prípadmi. Laboratóriá doposiaľ vykonali viac ako 125.000 testov na zistenie prítomnosti nového koronavírusu.



Minulý týždeň zverejnil Ústav zdravotníckych informácií a štatistiky odhad, podľa ktorého sa v Česku v polovici apríla predpokladá približne 8000 potvrdených prípadov a na konci mesiaca 14200.



Prvý prípad ochorenia COVID-19 v krajine zaznamenali 1. marca. Česká vláda 12. marca vyhlásila z dôvodu šírenia nákazy novým typom koronavírusu v krajine núdzový stav. Platí pre územie celej krajiny na obdobie 30 dní. Poslanecká snemovňa Parlamentu ČR rozhodla v utorok o jeho predĺžení do 30. apríla.



Počas núdzového stavu platí niekoľko mimoriadnych opatrení, ktoré obmedzujú voľný pohyb občanov, cestovanie, podnikanie, ale aj bežné aktivity.