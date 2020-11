Počet nakazených v Česku klesá, urobili sa vyše tri milióny testov

Praha 27. novembra (TASR) - V Česku pribudlo vo štvrtok 4048 potvrdených prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2, čo je o 2400 menej ako pred týždňom, a 60 súvisiacich úmrtí. Vyplýva to z najnovších údajov zverejnených v piatok ráno na oficiálnej webovej stránke českého ministerstva zdravotníctva.



Celkový počet úmrtí na komplikácie spôsobené ochorením COVID-19 sa od vypuknutia pandémie zvýšil na 7779. Údaje o dennom náraste úmrtí však bývajú doplňované spätne aj za niekoľko dní, preto sa často menia.



Česko v súčasnosti eviduje 71.867 aktívnych prípadov nákazy. Celkovo sa v ČR od začiatku pandémie nakazilo 511.520 ľudí. Doteraz sa z ochorenia vyliečilo 431.874 osôb. Do štvrtka 18.05 h bolo v nemocniciach hospitalizovaných 5210 pacientov, stav 757 z nich je vážny.



Počet vykonaných testov prekročil hranicu troch miliónov.



Portál Novinky.cz informoval, že nový test na zistenie ochorenia COVID-19 vyvinutý Lekárskou fakultou Univerzity Palackého (UP) v Olomouci získal certifikáciu. Keďže jeho výsledok je známy do hodiny po odbere, umožní rýchle, dostupné a spoľahlivé testovanie väčšieho počtu ľudí napríklad pri kultúrnych, športových alebo spoločenských akciách.



Vedúca výskumného tímu Eva Kriegová spresnila, že tieto testy sú rýchlejšie a lacnejšie ako terajšie testy PCR a spoľahlivejšie ako antigénne. Navyše dokážu odhaliť infekciu aj u bezpríznakových jedincov v akútnej fáze choroby.



Minister zdravotníctva Jan Blatný sa zatiaľ k novému testu nevyjadril, ale avizoval, že "vždy, keď sa objaví niečo nové, tak sa tým budeme zaoberať".