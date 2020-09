Počet nakazených v Maďarsku už prekročil 12.000, zomreli štyria ľudia

Budapešť 13. septembra (TASR) - Za posledný deň potvrdili v Maďarsku nákazu novým druhom koronavírusu 484 ľuďom, čím počet všetkých infikovaných dosiahol 12.309. S ochorením COVID-19 spôsobovaným vírusom SARS-CoV-2 zomreli štyria pacienti, ktorí trpeli chronickými chorobami. Počet obetí tohto koronavírusu stúpol na 637, vyplýva z údajov zverejnených v nedeľu vládnym serverom koronavirus.gov.hu.



Z nákazy sa zotavilo 4069 ľudí. Aktuálne je nakazených 7603 osôb.



V uplynulých dňoch postupne stúpa aj počet hospitalizovaných, ktorých bolo v nedeľu 282. Z nich 16 je napojených na umelú pľúcnu ventiláciu.



V povinnej domácej karanténe je 26.531 ľudí. Laboratóriá otestovali 537.897 vzoriek. Nákazou je najviac zasiahnutá Budapešť s 5330 potvrdenými prípadmi infekcie, Peštianska župa s 1752 prípadmi, po nich nasleduje Fejérska župa so 697, Komárňansko-ostrihomská so 454, Hajducko-bihárska so 460 a Rábsko-mošonsko-šopronská župa s 394 prípadmi nákazy. Najmenej nakazených s počtom 76 evidujú v Békešskej župe na juhu krajiny.



