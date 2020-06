Počet nakazených v spojitosti s bitúnkom v Nemecku stúpol na 1029

Düsseldorf 20. júna (TASR) - Nákazu koronavírusom SARS-CoV-2 v spojitosti s bitúnkom v nemeckej spolkovej Severné Porýnie-Vestfálsko potvrdili už u 1029 zamestnancov, informovala v sobotu agentúra DPA.



Zdravotnícke úrady sa snažia dostať situáciu pod kontrolu a vykonali už viac ako 3120 testov.



Prvé správy o rozšírení nákazy v jednom z najväčších nemeckých bitúnkov v meste Rheda-Wiedenbrück v okrese Gütersloh sa objavili v stredu 17. júna, keď bolo pozitívne testovaných zhruba 400 jeho zamestnancov. Do piatku sa počet nakazených v bitúnku firmy Tönnies zvýšil na 803.



"Sme svedkami rozšírenia nákazy, aké sme doposiaľ nezaznamenali. Stále je možnosť ho lokalizovať, ale ak sa to zmení, budeme potrebovať v regióne zaviesť širší lockdown," vyhlásil v piatok krajinský premiér Armin Laschet.



Bitúnok musel v dôsledku vypuknutia nákazy zastaviť svoju prevádzku. Všetkých nakazených, ako aj osoby, ktoré s nimi boli v kontakte, umiestnili do karantény.