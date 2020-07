Počet nakazených vo Švédsku už presiahol 70.000

Štokholm 2. júla (TASR) - Počet potvrdených prípadov nákazy novým koronavírusom už vo Švédsku presiahol číslo 70.000. Za posledný deň pritom v tejto severskej krajine pribudlo 947 nových prípadov infekcie a 41 úmrtí.



Informoval o tom vo štvrtok na svojej webstránke denník The Guardian s odvolaním sa na údaje miestnych úradov.



Celkovo tak vo Švédsku od začiatku pandémie zaevidovali už 70.639 prípadov infekcie a 5411 úmrtí.



Za posledný mesiac zaznamenalo Švédsko, ktoré v tomto čase pristúpilo k intenzívnejšiemu testovaniu, značný nárast počtu nakazených, čo bolo v kontraste ku klesajúcim počtom v iných krajinách EÚ.



Oproti maximám z apríla sa však v tejto krajine znížil počet úmrtí aj hospitalizácií v súvislosti s ochorením COVID-19, ktoré koronavírus spôsobuje.



Švédsko zaujalo v boji s koronavírusom miernejší postoj ako väčšina krajín a nezaviedlo také prísne epidemiologické opatrenia. Svojou stratégiou si vyslúžilo celosvetovú pozornosť aj kritické reakcie, píše The Guardian.



V počte úmrtí na COVID-19 v pomere k rozsahu populácie Švédsko niekoľkonásobne predstihuje okolité škandinávske krajiny, ktoré zaujali voči pandémii prísnejší postoj. Zároveň však v tomto smere zaostáva za krajinami ako Británia, Taliansko či Španielsko, ktoré prísne epidemiologické opatrenia taktiež zaviedli, dodáva The Guardian.