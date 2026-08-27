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Počet nezvestných po katastrofe v Nepále a Tibete stúpa
Katastrofa si v Nepále a Tibete vyžiadala už najmenej 165 potvrdených obetí na životoch, pričom Čína hlási v Tibete ďalších 558 nezvestných.
Autor TASR
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Káthmandu 27. augusta (TASR) - Nepálsky úrad pre riadenie katastrof vo štvrtok uviedol, že viac než 24 hodín po tom, čo pohraničnú oblasť s Tibetom postihla prívalová povodeň a zosuv, zostáva nezvestných dovedna 823 ľudí. Úrad v aktualizovanej správe spresnil, že medzi týmito osobami je najmenej 579 domácich a zahraničných turistov. Katastrofa si v Nepále a Tibete vyžiadala už najmenej 165 potvrdených obetí na životoch, pričom Čína hlási v Tibete ďalších 558 nezvestných, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
Medzi nezvestnými je podľa čínskych štátnych médií aj 260 cudzincov. Viac než tisíc záchranárov vybavených psami a dronmi pátralo po preživších po tom, čo sa v stredu ráno cez budovy na čínskej strane hranice prehnala masa bahna a trosiek. Zábery z bezpečnostnej kamery na čínskej strane hranice zachytávajú desiatky ľudí, ktorí si v panike zachraňovali život pred rútiacim sa zosuvom.
Nepálske úrady neposkytli presný údaj o počte nezvestných obyvateľov, ktorí žijú priamo v zasiahnutých oblastiach, pripomína AFP.
Po ničivých záplavách na hraniciach Nepálu s Tibetom je nezvestných aj 47 ľudí z jednej skupiny, v ktorej boli aj dve deti, informovala vo štvrtok medzitým agentúru AFP ich cestovná kancelária. Podľa generálneho riaditeľa spoločnosti Himalayan Glacier, ktorým je Sanket Pandey, zahŕňala skupina 15 Austrálčanov, desať Kanaďanov, deväť Nepálčanov, osem Američanov, dvoch Britov, dvoch Singapurčanov a jedného občana s dvojitým rusko-americkým občianstvom.
Americká geologická služba (USGS) pôvodne pripisovala seizmickú aktivitu zaznamenanú v regióne zemetraseniu. Neskoršia analýza však ukázala, že ju spôsobil kolaps ľadovca a následná lavína ľadu a trosiek. Podľa USGS seizmická udalosť s magnitúdou 5,2, ktorú zaznamenali v stredu o 8.37 h miestneho času, nebola zemetrasením.
Teóriu o tom, že katastrofu vyvolala lavína ľadu a trosiek rútiaca sa z ľadovca, potvrdil aj odborník z Medzinárodného centra pre integrovaný rozvoj horských oblastí (ICIMOD). Lavína najskôr zablokovala rieku Lhende, pričom nahromadená voda sa následne prevalila dolinou v podobe masívnej prívalovej vlny.
USA vyjadrili sústrasť Nepálu po ničivých povodniach a prisľúbili pomoc
Vláda Spojených štátov v stredu vyjadrila sústrasť v súvislosti so smrtiacimi záplavami v Nepále a prisľúbila poskytnúť tejto krajine núdzovú pomoc vo výške 500-tisíc dolárov, uviedlo ministerstvo zahraničných vecí USA. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Spojené štáty vyjadrujú hlbokú sústrasť rodinám a blízkym tých, ktorí prišli o život pri ničivých bleskových záplavách v nepálskom okrese Rasuwa,“ uviedol rezort diplomacie. Washington zároveň do oblasti vysiela poradcu v oblasti reakcie na katastrofy a na podporu záchranných prác vyčlení 500-tisíc dolárov (455.000 eur).
„Vyjadrujeme našu solidaritu a po ničivých záplavách sme v modlitbách spojení s nepálskym ľudom,“ napísal v príspevku na sociálnej sieti šéf americkej diplomacie Marco Rubio.
Prívalové povodne a „katastrofálne“ následky v oblastiach po prúde riek v Nepále a Tibete spôsobil kolaps ľadovca, ktorý vyvolal aj seizmickú aktivitu, oznámila vo štvrtok Geologická služba Spojených štátov (USGS). Úrad spresnil, že seizmická aktivita, ktorú pôvodne hlásili ako zemetrasenie, „bola v skutočnosti kolapsom ľadovca a prívalom trosiek“, čo následne „spôsobilo katastrofálne škody nižšie po prúde“, cituje AFP.
Po prívalových povodniach v pohraničnej oblasti medzi Nepálom a Tibetom je nezvestných 34 Austrálčanov, oznámil medzitým vo štvrtok austrálsky premiér Anthony Albanese. „Nepál je v tejto chvíli rozvojovou krajinou, nemá k dispozícii prostriedky, aké by mala pri takejto udalosti Austrália, takže získavanie informácií je náročné,“ uviedol v panelovej diskusii. „Naše myšlienky sú dnes so všetkými, ktorí majú obavy o svojich blízkych,“ dodal.
Austrálčania patria k stovkám nezvestných ľudí po bleskových záplavách a zosunoch pôdy, ktoré si vyžiadali najmenej 160 obetí. Očakáva sa pritom, že počet mŕtvych bude ešte stúpať.
„Sme si vedomí prítomnosti viacerých Austrálčanov v tejto oblasti a naši úradníci naliehavo pracujú na preverení ich stavu,“ uviedlo austrálske ministerstvo zahraničných vecí. Hovorca rezortu dodal, že ministerstvo je v kontakte s miestnymi úradmi, ako aj s cestovnými kanceláriami.
Medzi nezvestnými je podľa čínskych štátnych médií aj 260 cudzincov. Viac než tisíc záchranárov vybavených psami a dronmi pátralo po preživších po tom, čo sa v stredu ráno cez budovy na čínskej strane hranice prehnala masa bahna a trosiek. Zábery z bezpečnostnej kamery na čínskej strane hranice zachytávajú desiatky ľudí, ktorí si v panike zachraňovali život pred rútiacim sa zosuvom.
Nepálske úrady neposkytli presný údaj o počte nezvestných obyvateľov, ktorí žijú priamo v zasiahnutých oblastiach, pripomína AFP.
Po ničivých záplavách na hraniciach Nepálu s Tibetom je nezvestných aj 47 ľudí z jednej skupiny, v ktorej boli aj dve deti, informovala vo štvrtok medzitým agentúru AFP ich cestovná kancelária. Podľa generálneho riaditeľa spoločnosti Himalayan Glacier, ktorým je Sanket Pandey, zahŕňala skupina 15 Austrálčanov, desať Kanaďanov, deväť Nepálčanov, osem Američanov, dvoch Britov, dvoch Singapurčanov a jedného občana s dvojitým rusko-americkým občianstvom.
Americká geologická služba (USGS) pôvodne pripisovala seizmickú aktivitu zaznamenanú v regióne zemetraseniu. Neskoršia analýza však ukázala, že ju spôsobil kolaps ľadovca a následná lavína ľadu a trosiek. Podľa USGS seizmická udalosť s magnitúdou 5,2, ktorú zaznamenali v stredu o 8.37 h miestneho času, nebola zemetrasením.
Teóriu o tom, že katastrofu vyvolala lavína ľadu a trosiek rútiaca sa z ľadovca, potvrdil aj odborník z Medzinárodného centra pre integrovaný rozvoj horských oblastí (ICIMOD). Lavína najskôr zablokovala rieku Lhende, pričom nahromadená voda sa následne prevalila dolinou v podobe masívnej prívalovej vlny.
USA vyjadrili sústrasť Nepálu po ničivých povodniach a prisľúbili pomoc
Vláda Spojených štátov v stredu vyjadrila sústrasť v súvislosti so smrtiacimi záplavami v Nepále a prisľúbila poskytnúť tejto krajine núdzovú pomoc vo výške 500-tisíc dolárov, uviedlo ministerstvo zahraničných vecí USA. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Spojené štáty vyjadrujú hlbokú sústrasť rodinám a blízkym tých, ktorí prišli o život pri ničivých bleskových záplavách v nepálskom okrese Rasuwa,“ uviedol rezort diplomacie. Washington zároveň do oblasti vysiela poradcu v oblasti reakcie na katastrofy a na podporu záchranných prác vyčlení 500-tisíc dolárov (455.000 eur).
„Vyjadrujeme našu solidaritu a po ničivých záplavách sme v modlitbách spojení s nepálskym ľudom,“ napísal v príspevku na sociálnej sieti šéf americkej diplomacie Marco Rubio.
Prívalové povodne a „katastrofálne“ následky v oblastiach po prúde riek v Nepále a Tibete spôsobil kolaps ľadovca, ktorý vyvolal aj seizmickú aktivitu, oznámila vo štvrtok Geologická služba Spojených štátov (USGS). Úrad spresnil, že seizmická aktivita, ktorú pôvodne hlásili ako zemetrasenie, „bola v skutočnosti kolapsom ľadovca a prívalom trosiek“, čo následne „spôsobilo katastrofálne škody nižšie po prúde“, cituje AFP.
Po prívalových povodniach v pohraničnej oblasti medzi Nepálom a Tibetom je nezvestných 34 Austrálčanov, oznámil medzitým vo štvrtok austrálsky premiér Anthony Albanese. „Nepál je v tejto chvíli rozvojovou krajinou, nemá k dispozícii prostriedky, aké by mala pri takejto udalosti Austrália, takže získavanie informácií je náročné,“ uviedol v panelovej diskusii. „Naše myšlienky sú dnes so všetkými, ktorí majú obavy o svojich blízkych,“ dodal.
Austrálčania patria k stovkám nezvestných ľudí po bleskových záplavách a zosunoch pôdy, ktoré si vyžiadali najmenej 160 obetí. Očakáva sa pritom, že počet mŕtvych bude ešte stúpať.
„Sme si vedomí prítomnosti viacerých Austrálčanov v tejto oblasti a naši úradníci naliehavo pracujú na preverení ich stavu,“ uviedlo austrálske ministerstvo zahraničných vecí. Hovorca rezortu dodal, že ministerstvo je v kontakte s miestnymi úradmi, ako aj s cestovnými kanceláriami.